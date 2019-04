Asztalitenisz-vb – Sikeres magyar rajt férfi párosban

A fiatal magyar kettős – András 16, Juhász 18 éves – a svájci Lars Posch, Lionel Weber párossal csapott össze a délelőtti program nyitányán, s hiába volt a szurkolók lelkes biztatása, az első szettet simán elveszítette az A pavilon 19-es asztalánál. A folytatásban azonban megváltozott a játék képe, jó előkészítések után András sorra sikeresen fejezte be a labdameneteket, így előbb összejött az egyenlítés, majd a fordítás is. A negyedik játszmában a svájciak közül Posch egyre idegesebbnek tűnt, a magyarok pedig továbbra is jól összpontosítva be tudták fejezni a mérkőzést.

Jutalmul 15.15-től a malajziai Muhamad Asraf Haiqal, Chee Feng Leong duóval csaphatnak össze a második fordulóban, a 64-es főtáblára kerülésért.

“Az első játszmát elizgultuk, de utána megéreztük a játékot. Előzetesen úgy gondoltuk, hogy jó lenne megverni a svájciakat, és hogy mi vagyunk a jobb páros” – mondta az MTI-nek András Csaba. Juhász Patrik hozzátette: ők voltak az aktívabbak, ez volt a siker kulcsa.

A fiatal kettősön kívül az első körben erőnyerő Lakatos Tamás, Majoros Bence páros is asztalhoz áll a selejtező második fordulójában, az ellenfél egy mauritiusi vagy pakisztáni duó lesz. Ecseki Nándor és Szudi Ádám ötödik kiemeltként már főtáblás.

Eredmény, selejtező:

férfi páros:

1. forduló:

András Csaba, Juhász Patrik-Lars Posch, Lionel Weber (svájci) 3-1 (-5, 8, 9, 5)

A Lakatos Tamás, Majoros Bence kettős erőnyerő volt az első fordulóban.

A selejtező második fordulójának győztesei jutnak a 64-es főtáblára.

később:

selejtező:

férfi egyes:

23. csoport: Majoros Bence-Matteo Mutti (olasz) 12.00

28. csoport: Ecseki Nándor-Javen Choong (malajziai) 12.00

41. csoport: Lakatos Tamás-Akhilen Yogarajah (mauritiusi) 12.45

42. csoport: Szudi Ádám-Cecilio Correa (venezuelai) 12.45

A csoportgyőztesek jutnak a 128-as főtáblára.

női egyes:

45. csoport: Fehér Orsolya-Melissa Tapper (ausztrál) 14.15

46. csoport: Bálint Bernadett-Celine Reust (svájci) 14.15

47. csoport: Hartbrich Leonie-Masid Asztari (iráni) 14.15

A csoportgyőztesek jutnak a főtáblára, a másodikak közül négy szerencsés vesztes is a 128 közé kerül.

férfi páros:

2. forduló:

András Csaba, Juhász Patrik-Muhamad Asraf Haiqal, Chee Feng Leong (malajziai) 15.15

Lakatos Tamás, Majoros Bence-az ellenfél egyelőre nem ismert 15.15

A selejtező második fordulójának győztesei jutnak a 64-es főtáblára.

női páros:

Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz – Koi Zsuj-hszüan, Vong Hszin-zsu (szingapúri) 15.45

Az egykörös selejtező győztesei jutnak a 64-es főtáblára.

főtábla:

vegyes páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Majoros Bence, Bálint Bernadett-Aleksandar Karakasevic, Izabela Lupulesku (szerb, 25.) 18.00

Szudi Ádám, Pergel Szandra (13.)-Tobias Rasmussen, Stefanie Christensen (dán) 18.00

Ecseki Nándor, Madarász Dóra (30.) – Fan Csen-tung, Ting Ning (kínai) 18.00

női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért) (Póta Georgina, Matilda Ekholm; Madarász Dóra, Pergel Szandra) 19.00

férfi páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért) (Ecseki Nándor, Szudi Ádám) 19.45

vegyes páros, 2. forduló 20.45

