Asztalitenisz-vb – Négy magyar is a főtáblán férfi egyesben

Majoros és Ecseki délben, az A pavilonban, egymástól mindössze néhány asztal távolságra kezdte második csoportmeccsét, mindketten verhető ellenféllel szemben, és szinte lemásolták egymás mérkőzését. Majorostól (108. a világranglistán) is elvette az első szettet az olasz Matteo Mutti (396.), és Ecsekitől (114.) is a malajziai Javen Choong (388.), de a folytatásban már a hazai játékosok irányítottak. A két magyar szinte másodpercre pontosan egyszerre fejezte be találkozóját, és egyformán második csoportsikerét ünnepelhette.

“Nagyon örülök, hogy feljutottam a főtáblára, ez volt a cél. Nem játszottam még ezzel a sráccal, így az első szettben kicsit bizonytalan voltam, de aztán sikerült rátalálnom a nyerő taktikára és azt végigvinni” – értékelt Majoros.

“Az első játszmát elidegeskedtem, mert tudtam, hogy nagy a tét. Utána azonban éreztem, hogy jobb vagyok, így meg tudtam nyugodni. A győzelem is megnyugtató érzés, mert ezzel teljesítettem az elvárást, ott vagyok a 128 között” – nyilatkozott Ecseki.

A folytatásban is magyar sikereknek tapsolhatott a közönség, Lakatos Tamás (135.) négy szettben verte a mauritiusi Akhilen Yogarajaht (339.), és Szudi Ádámnak (136.) sem okozott gondot a venezuelai Cecilio Correa (334.) legyőzése, ő sem veszített játszmát.

“Nehéz mit mondani erről a meccsről, kicsit káoszos volt. Az ellenfelem elég speciális stílusban játszott, kiszámíthatatlan volt. Én próbáltam minél stabilabban játszani, szerintem sikerült, és a lényeg, hogy megvan a győzelem és a továbbjutás” – fogalmazott Lakatos.

Szudi Ádám az MTI érdeklődésére elárulta, hogy nem ismerte riválisát, emiatt egy kicsit tartott is tőle.

“Érdeklődtem dél-amerikai ismerőseimtől róla, azt mondták, ki tud fogni jó napot, szerencsére a mai nem ilyen volt. Szeretnék a főtáblán is jól szerepelni, persze ez nagyban függ a sorsolástól. Jó lenne olyan ellenfelet kapni, aki jó ugyan, de meg tud remegni, a kínaiakat pedig szeretném elkerülni” – mondta.

A két ifjúsági korú magyar, Juhász Patrik és András Csaba a papírformának megfelelően búcsúzott egyesben, miután csoportjuk utolsó, hétfői mérkőzésén számukra kedvezőtlen eredmény született. Mindketten a második helyen zártak a triójukban.

A sorsolást később tartják, a főtáblás küzdelmek kedden rajtolnak férfi egyesben.

Eredmények, selejtező:

férfi egyes:

23. csoport: Majoros Bence-Matteo Mutti (olasz) 4-1 (-9, 4, 6, 4, 7)

28. csoport: Ecseki Nándor-Javen Choong (malajziai) 4-1 (-9, 3, 9, 6, 8)

41. csoport: Lakatos Tamás-Akhilen Yogarajah (mauritiusi) 4-0 (5, 10, 6, 6)

42. csoport: Szudi Ádám-Cecilio Correa (venezuelai) 4-0 (4, 3, 5, 6)

Mind a négy magyar megnyerte csoportját és feljutott a 128-as főtáblára.

Korábban:

selejtező:

férfi páros:

1. forduló:

András Csaba, Juhász Patrik-Lars Posch, Lionel Weber (svájci) 3-1 (-5, 8, 9, 5)

A Lakatos Tamás, Majoros Bence kettős erőnyerő volt az első fordulóban.

A selejtező második fordulójának győztesei jutnak a 64-es főtáblára.

Később:

selejtező:

női egyes:

45. csoport: Fehér Orsolya-Melissa Tapper (ausztrál) 14.15

46. csoport: Bálint Bernadett-Celine Reust (svájci) 14.15

47. csoport: Hartbrich Leonie-Masid Asztari (iráni) 14.15

A csoportgyőztesek jutnak a főtáblára, a másodikak közül négy szerencsés vesztes is a 128 közé kerül.

férfi páros:

2. forduló:

András Csaba, Juhász Patrik-Muhamad Asraf Haiqal, Chee Feng Leong (malajziai) 15.15

Lakatos Tamás, Majoros Bence-Asim Qureshi, Faizan Zahoor (pakisztáni) 15.15

A selejtező második fordulójának győztesei jutnak a 64-es főtáblára.

női páros:

Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz – Koi Zsuj-hszüan, Vong Hszin-zsu (szingapúri) 15.45

Az egykörös selejtező győztesei jutnak a 64-es főtáblára.

Főtábla:

vegyes páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért):

Majoros Bence, Bálint Bernadett-Aleksandar Karakasevic, Izabela Lupulesku (szerb, 25.) 18.00

Szudi Ádám, Pergel Szandra (13.)-Tobias Rasmussen, Stefanie Christensen (dán) 18.00

Ecseki Nándor, Madarász Dóra (30.) – Fan Csen-tung, Ting Ning (kínai) 18.00női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért) (Póta Georgina, Matilda Ekholm; Madarász Dóra, Pergel Szandra) 19.00

férfi páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

(Ecseki Nándor, Szudi Ádám) 19.45

vegyes páros, 2. forduló 20.45

