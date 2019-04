Asztalitenisz-vb – Madarász bravúrral a 32 között, Pergel kiesett egyesben

Madarász azzal a kínai származású, holland Li Jiével csapott össze az A pavilonban, aki a nap során korábban már többször is borsot tört a magyarok orra alá: előbb egyesben megverte Bálint Bernadettet, majd párosban – a lengyel-kínai Li Qiannal – Póta Georginát és Matilda Ekholmot búcsúztatta. Sokáig úgy tűnt, ezúttal is ő örülhet majd, miután a szetteket tekintve 3-1-re elhúzott, de Madarász – ahogy korábban Pergellel, a páros második fordulójában – nem adta fel. Szívósan küzdött, előbb sikerült szépítenie, majd védekező stílusú ellenfele hibáit türelmesen kivárva egyenlítenie is, a döntő játszma pedig már az ő szempontjából alakult álomszerűen.

Li Jie 0-8 után szerezte az első pontját a hetedik szakaszban, s bár 4-8-ra még szépített, már nem volt visszaút számára. Madarász a győztes pont beütése után örömében Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány nyakába ugrott, a közönség pedig önfeledten ünnepelte őt.

“Ha csütörtökön, amikor megsérült a combom, valaki azt mondja, hogy ma párosban és egyesben is, ráadásul egy ilyen erős rivális ellen 1-3-ról fordítok, biztosan nem hiszem el” – nyilatkozott boldogan a 25 éves Madarász Dóra. “Hogy mi adott erőt 1-3-as állásnál? Talán az, hogy korábban, egy asztallal arrébb párosban is sikerült. Ismertem Li Jiét, vertem is már meg és nagyon örülök, hogy ez most is sikerült. Elárulhatom, hogy amikor a döntő szettben 8-0-ra vezettem, nagyon remegtem, de a közönség segítéségével sikerült megszereznem a még szükséges pontokat.”

Madarász következő ellenfele – szerdán – a kilencedik helyen kiemelt szingapúri Feng Tien-vej lesz.

Pergel Szandra a 18. helyen kiemelt japán Kato Mijuval csapott össze kedden este, kevés eséllyel, s ezt egy ideig a mérkőzés képe is igazolta. A 30 éves magyar játékos úgy vesztette el az első három szettet, hogy ezekben összesen 16 pontot szerzett, a negyedik játszmában azonban szoros csatára tudta kényszeríteni az ázsiait, és meg is nyerte azt. Az ötödik játszma is szorosan alakult, de ennek a végén már Kato örülhetett, így ő jutott a harmadik fordulóba.

– MTI –

Eredmények, főtábla:

női egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Kato Miju (japán, 18.)-Pergel Szandra (47.) 4-1 (6, 4, 6, -12, 8)

Madarász Dóra (53.)-Li Jie (holland, 22.) 4-3 (3, -8, -8, -9, 9, 10, 4)

korábban:

női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Madarász Dóra, Pergel Szandra (13.)-Pauline Chasselin, Laura Gasnier (francia, 28.) 4-3 (12, -7, -10, -8, 5, 5, 7)

Li Jie, Li Qian (holland, lengyel, 24.)-Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd, 10.) 4-1 (-11, 9, 9, 9, 7)

férfi páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Ecseki Nándor, Szudi Ádám (5.)- Eric Jouti, Gustavo Tsuboi (brazil, 17.) 4-1 (-5, 9, 4, 10, 7)

férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Mattias Falck (svéd, 16.)-Szudi Ádám 4-1 (-8, 8, 4, 5, 5)

Patrick Franziska (német, 17.)-Lakatos Tamás 4-0 (7, 6, 9, 9)

Csüang Csi-jüan (tajvani, 19.) – Ecseki Nándor 4-0 (8, 9, 5, 11)

Pavel Sirucek (cseh, 53.)-Majoros Bence 4-3 (-9, 4, -6, 9, 4, -6, 9)

női egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Liu Hszing-jin (tajvani)-Póta Georgina (27.) 4-2 (12, 7, 8, -8, -6, 7)

Pergel Szandra (47.)-Pauline Chasselin (francia) 4-0 (10, 6, 8, 12)

Madarász Dóra (53.)-Aikaterini Toliu (görög) 4-0 (4, 1, 9, 6)

Cseng I-csing (tajvani, 7.)-Hartbrich Leonie 4-2 (7, -7, 6, -9, 7, 7)

Li Jie (holland, 22.)-Bálint Bernadett 4-0 (11, 5, 10, 1)

Dana Cechova (cseh, 57.)-Fehér Orsolya 4-0 (9, 9, 8, 9)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA