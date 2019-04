Asztalitenisz-vb – Kínáé az első arany a Hungexpón

A játékosok show-elemekkel színesített bevonulása után a harmadik helyen kiemelt kínaiak kezdték jobban a találkozót. Hszü Hszint sokan a világ legjobb párosjátékosának tartják – kilenc vb-címe közül négyet ebben a műfajban szerzett -, és az első szettben többször is bizonyította, hogy miért. Agresszív és látványos ütésekkel szórakoztatta a mintegy kétezer fős közönséget, s társával könnyedén nyerték a nyitó játszmát. A folytatásban úgy tűnt, magára talál a nyolcaddöntőben a Szudi Ádám, Pergel Szandra párost búcsúztató címvédő, de végül az 5-1-es vezetés is kevésnek bizonyult az egyenlítéshez, ehelyett fordítottak a kínaiak, és megduplázták szettelőnyüket.

A japánok a harmadik felvonást is jobban kezdték, de ebben is majdnem pórul jártak, ugyanis hiába vezettek 8-1-re, majd 10-4-re is, a rivális felzárkózott, 10-9 lett, végül a japánoknak a hatodik szettlabdájukat sikerült csak értékesíteniük. A negyedik játszmában aztán Hszü és Liu húzott el 6-1-re, s végig vezetve meg is nyerték ezt a játékrészt, majd hiába próbált meg mindent az ellenfél – Josimura például kétszer is a háta mögül adta vissza a labdát -, lendületből “behúzták” a következő szettet is, így övék lett a világbajnoki cím.

Liu Si-ven – aki harmadik vb-aranyát nyerte párosban – eredményes napot zárt, korábban ugyanis a világelsőt legyőzve bejutott a döntőbe női egyesben.

Eredmények

vegyes páros, döntő:

Hszü Hszin, Liu Si-ven (kínai, 3.) – Josimura Maharu, Isikava Kaszumi (japán, 2.) 4-1 (5, 8, -9, 9, 4)

A bronzérmet a Patrick Franziska, Petrissa Solja német és a Fan Csen-tung, Ting Ning kínai duó szerezte.

korábban

férfi egyes, negyeddöntő:

Ma Lung (kínai, 11.) – Lin Kao-jüan (kínai, 3.) 4-0 (8, 9, 8, 4)

Liang Csing-kun (kínai, 9.) – Niva Koki (japán, 8.) 4-3 (10, -10, 8, 4, -9, -8, 5)

női egyes, elődöntő:

Liu Si-ven (kínai, 4.) – Ting Ning (kínai, 1.) 4-2 (-6, -9, 5, 5, 0, 2)

Csen Meng (kínai, 2.) – Vang Man-jü (kínai, 3.) 4-0 (5, 7, 5, 8)

A vesztesek bronzérmesként zárják a vb-t.

később

férfi egyes, negyeddöntő:

Mattias Falck (svéd, 16.) – Simon Gauzy (francia, 29.) 18.00

Dzsang Vu Dzsin (dél-koreai, 10.)-An Dzse Hjun (dél-koreai) 19.00

férfi páros, elődöntő:

Ma Lung, Vang Csu-csin (kínai, 18.) – Liang Csing-kun, Lin Kao-jüan (kínai, 8.) 20.00

Ovidiu Ionescu, Alvaro Robles (román, spanyol, 7.)-Tiago Apolonia, Joao Monteiro (portugál) 21.00

– MTI –

