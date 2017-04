Asztalitenisz Eb-selejtező – Vereség a fehéroroszoktól

Aranyosi Péter együttese jövő kedden, Minszkben játssza a visszavágót. A győztes a szeptemberi, luxemburgi kontinensviadalon a legmagasabb osztály tagja lesz, a vesztes pedig a második vonalnak számító challenge divízióban szerepel majd.



Eredmény:

Eb-selejtező, férfiak, rájátszás, első mérkőzés:

Magyarország-Fehéroroszország 1-3

Szudi Ádám-Pavel Platonov 3-1 (6, 6, -8, 4)

Majoros Bence-Vlagyimir Szamszonov 0-3 (-5, -10, -6)

Lakatos Tamás-Aljekszandr Hanyin 2-3 (-10, -5, 5, 9, -10)

Szudi-Szamszonov 2-3 (-4, -5, 8, 10, -5)

A mérkőzés előtt egyperces néma felállással emlékeztek a napokban elhunyt Temes Péterre, a Postás SE és a férfi válogatott volt edzőjére, valamint a csapatban vb-ezüstérmes és kétszeres Európa-bajnok Bubonyi Zoltánra.

A magyar és a fehérorosz nemzeti együttes egyaránt második helyen végzett a selejtezős csoportjában, így került a playoffba.

Az első párharcban a friss országos bajnok Szudi Ádám a vele hasonló játékerőt képviselő Pavel Platonovval csapott össze, és szinte végig ő irányított. Az ellenfél csak a harmadik játszmában kapta el a fonalat, de összességében Szudi magabiztos sikerrel juttatta előnyhöz a magyarokat.

A folytatásban a világranglistán 195. Majoros Bence a vendégek sztárja, a nemzetközi szövetség rangsorában még 41 évesen is 12. Vlagyimir Szamszonov ellen lépett asztalhoz. A 20 éves magyar játékos hiába nyert meg néhány remek labdamenetet, sokat is hibázott, klasszis vetélytársa pedig nyugodtan gyűjtögette a pontokat, így a papírformát igazolva egyenlített.

Majorossal szemben Lakatos Tamásra verhető rivális, a nála 60 hellyel hátrébb rangsorolt Aljekszandr Hanyin várt, de nem tudta hozni a kötelezőt. A fehérorosz játékos megnyerte az első két játszmát, majd a harmadikban magára talált Lakatos, szépített, és a szoros negyedik szettet megnyerve az egyenlítés is összejött neki. A döntő felvonásban aztán ismét Hanyin irányított, a magyar pingpongos hiába hárított öt meccslabdát, a hatodikat már nem tudta, így a vendégek 2-1-re átvették a vezetést.

A negyedik párban ismét a közel 200 centi magas Szamszonov tornyosult az asztal egyik oldalán, és Szudira várt a feladat, hogy életben tartsa a magyar reményeket. A 21 éves hazai játékos remekül küzdött, 0-2-ről felállt úgy, hogy a negyedik szettben két mérkőzéslabdát is hárított, de végül győzött a rutin, és Szamszonov második sikerével nyertek a vendégek.

“Bravúrra lett volna szükségünk, hogy legyőzzük a világklasszis játékossal felálló fehéroroszokat” – mondta az MTI-nek Aranyosi Péter szövetségi kapitány. “A meccsbeírás jól sikerült, úgy álltak fel, ahogy arra számítottam, de sajnos Lakatos Tamás nem tudta megnyerni kiegyenlített találkozóját, Szamszonov pedig, ahogy azt várni lehetett, hozta a két győzelmet. Nagyon nehéz visszavágó elé nézünk, nagy bravúr kellene a sikerhez.”

A szakember kitért a válogatottságot lemondó Kosiba Dánielre is, aki a múlt héten közölte a szövetség vezetőivel, hogy amíg Aranyosi a kapitány, nem akar a nemzeti együttesben szerepelni. Mindez azok után történt, hogy a szakvezető nem jelölte őt a május végén kezdődő, düsseldorfi egyéni világbajnokságra utazók közé.

“Úgy mondta le a válogatottságot, hogy velem nem is beszélt. Korábban a dánok ellen, és most is szükség lett volna rá, de ezzel én ezt az ügyet lezártnak tekintem” – fogalmazott Aranyosi Péter.

A magyar női válogatott már befejezte szereplését a selejtezőben, százszázalékos teljesítménnyel megnyerte csoportját, így a bajnoki divízióban szerepelhet majd az Eb-n.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA