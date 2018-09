Asztalitenisz Eb – Póta Georgina bronzérmes párosban

A 33 éves Pótát és a 36 esztendős Ekholmot az első helyen emelték ki a szervezők, évek óta alkotnak egy párost a versenyeken, több World Tour-tornát is nyertek már, így egyértelműen ők voltak a mérkőzés esélyesei. A tizedikként rangsorolt, egyformán 24 éves Polcanova és Noszkova idén állt össze, de eddig nem értek el említésre méltó eredményt, a mostani elődöntő a legjobb teljesítményük. A legjobb négyig vezető úton ugyanakkor összesen három szettet vesztettek, sorrendben egy-egy luxemburgi, cseh-szlovák és román kettőst búcsúztattak.

A nyitó szett Pótáék elképzelései szerint alakult, végig ők irányítottak, két-három ponttal mindig vezettek, s második játszmalabdájukat kihasználva hamar előnybe kerültek. A folytatásban is uralták a játékot, a második felvonásban a rivális 7-0-nál szerezte első pontját, s többet már nem is tudott gyűjteni, így máris 2-0 lett az állás a magyar, svéd kettős javára.

A harmadik játszmában aztán az egyes verseny első kiemeltje, a balkezes Polcanova hátára vette a párosukat, remek megoldásaival sorra nyerték a labdameneteket, s viszonylag könnyedén sikerült szépíteniük. A negyedik szett elején 2-0-ról 2-4 lett “oda”, ekkor Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány időt kért, majd miután sikerült visszavenni a vezetést (6-5), a másik oldalon is kikérték idejüket az edzők. Ez azonban Polcanovának és Noszkovának nem tett jót, Póta és Ekholm lendületben maradt, és 11-6-ra nyerve kétszettes előnybe került.

Ugyanakkor az ütközetnek még messze nem volt vége, az ötödik felvonásban magára talált a rivális, Noszkova játéka is jelentősen feljavult, s többször is hibázásra kényszerítették Pótát és Ekholmot. Előbb sikerült ismét szépíteniük, majd – a 11-2-re megnyert hatodik szettel – ki is egyenlítettek a teljesen elbizonytalanodó magyar, svéd egység ellen.

A döntő szett aztán már szorosabb csatát hozott, de ebben is végig Polcanováék irányítottak, 10-6-nál négy meccslabdához jutottak, és a harmadikat értékesítve bejutottak a vasárnapi döntőbe.

A magyar küldöttség ezzel befejezte szereplését a spanyolországi kontinensviadalon, melyet Póta harmadik helyének köszönhetően egy éremmel zár.

Eredmények (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):

női páros, elődöntő:

Sofia Polcanova, Jana Noszkova (osztrák, orosz, 10.)-Póta Georgina, Matilda Ekholm (magyar, svéd, 1.) 4-3 (-9, -1, 6, -6, 6, 2, 8)

Nina Mittelham, Kristin Lang (német, 13.)-Ni Xia Lian, Sarah De Nutte (luxemburgi, 3.) 4-2 (-8, 8, 5, 6, -6, 10)

korábban:

női páros, negyeddöntő:

Póta, Ekholm (magyar, svéd, 1.)-Sabine Winter, Petrissa Solja (német, 7.) 4-3 (9, -7, 10, -5, 9, -10, 8)

női egyes, nyolcaddöntő:

P. Solja (német, 15.)-Póta (8.) 4-0 (8, 5, 10, 12)

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA