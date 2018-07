Aszfaltoznak és földet hordanak: épülnek a sztrádák Hajdú-Biharban

Az M35 autópálya II. ütemének (481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti szakasz) kivitelezési munkái ütemterv szerint haladnak, a kivitelezési munkák teljes körű befejezése 2018. decemberben várható – válaszolta a Napló kérdésére Karcagi Orsolya, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kommunikációs igazgatója.

Fotó: Derencsényi István

Jelenleg a nagy tömegű földmunkák zajlanak, a kivitelező folytatja a pályaszerkezeti rétegek építését is. Egy 6 kilométer hosszú szakaszon a rézsűk és vízelvezető árkok humuszolása és az elválasztó sávok feltöltése folyik. A hidak építése továbbra is tart, jelenleg a vállalkozó a pályalemezek és a szegélyek vasszerelési, zsaluzási és betonozási munkáit, valamint a hídpályák szigetelését és a szigetelést védő aszfaltréteg építését végzi. A keresztező földutak pályaszerkezet építése is megkezdődött, folyamatban van a vízépítési munkák (például a mederburkolatok építése) elvégzése, illetve Mikepércsnél egyszerű- és Derecskénél komplex pihenőhely kiépítése is.

Az előkészületeknél tartanak

Az M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki országhatár közötti projekt két szakaszban valósul meg, a kivitelezés mindenhol ütemterv szerint halad. Az M4 I. ütemén (47. sz. főútig tartó szakaszán) többek között látványos munkálatok zajlanak az új hidaknál: háttöltés építések, védőbevonatok készítése folyik, a Kálló-csatorna feletti híd acélgerendáinak helyszíni hegesztését, szerelését, beemelését végzi a kivitelező, valamint a pályalemez zsaluzása és vasszerelése is megkezdődött. A főpályán nagy tömegű földmunkák vannak folyamatban, illetve a berettyóújfalui autópálya mérnökségi telep is épül minden épület elemével együtt. A 47. sz. főút korrekciós szakaszán a szakemberek pályaszerkezet építési és forgalomtechnikai munkákat végeznek, ennek a szakasznak az ideiglenes forgalomba helyezése a napokban megtörténik. A kivitelezési munkák teljes körű befejezése 2019. januárban várható.

Az M4 autópálya II. ütem (47. sz. főút – országhatár között) szerződés szerinti befejezési határideje 2020. I. negyedév. Jelenleg a kivitelező a beszállító utak kiépítését, humuszleszedést, régészeti feltárást, nagy tömegű anyagbeszállítást, töltésépítést, illetve a műtárgyaknál próbacölöpözést és próbaterhelést, valamint acélszerkezeti elemek gyártását végzi – tájékoztatta a Naplót a NIF kommunikációs igazgatója.

KZS

