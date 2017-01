Arthur nyomában jártunk Wales tetején

Wales legmagasabb pontja, a Brit-szigetek legforgalmasabb hegye, a Csomolungmát 1953-ban megmászó Edmund Hillary kiképző pályája, az Egyesült Királyság egyik misztikus helye, és nem utolsó sorban kiváló túraút – mindez igaz az 1085 méter magas Snowdonra, amelyről tiszta időben Cardiffot, Manchestert, Liperpoolt, de akár Írországot és Skóciát is látni lehet. Ilyen tiszta idő azonban évente egyszer-kétszer adódik. És ha már időjárás, akkor a hegy megmászására vállalakozó örüljön, ha nem kap egy kiadós esőt. Ugyanis a Snowdon a Brit-szigetek egyik legcsapadékosabb helye. Ide évente átlagosan 5,1 méternyi esőt, havat hoznak az óceáni szelek.

Akár az Alpokban

Bízva a jóidőben, vágjunk neki a nem mindennapi, életre szóló élményt adó túránknak. Ehhez igaz, el kell utaznunk Angliába vagy Walesbe. Ha azonban eljutunk arra a vidékre, és a természet szeretete mellett van bennünk kalandvágy, ki ne hagyjuk a Snowdon megmászását. A hegy Wales északi részén, a Snowdonia Nemzeti Parkban van. A hazai dombokhoz, hegyekhez szokott embernek mindenképpen különleges hely, hiszen a tengerpart légvonalban mintegy húsz kilométerre van, a nemzeti parkba vezető autóutak mellett számtalan kisebb-nagyobb tó tükrözi vissza a környező hegyek tekintetét, a kiemelkedések pedig… Na, azok aztán igazán különlegesek! 300–400 métertől már nincsenek fák, 700–800 méter magasan a fű is jószerivel eltűnik, és a meredek sziklafalakkal, a kopár kőzetekkel borított tájnak olyan külleme van, mint a Magas-Tátra vagy az Alpok legmagasabb vidékeinek. Csak az egész olyan kicsinek tűnik. Itt nem több ezer méteres, hanem néhány száz méteres szintkülönbségekről van szó. Az pedig, hogy a középmagas hegységnek magashegyvidéki külleme van, a 18–20 ezer évvel ezelőtt végetért eljegesedésnek köszönhető. Gleccserek, jégmezők borították és alakították ezt a vidéket, majd amikor elolvadt, „munkájuk nyomát” meredek sziklafalak, szűk és mély völgyek, éles hegygerincek, ivóvíz tisztaságú és mély tavak sokasága őrzi.

Félúton a tóparton

A Snowdont több útvonalon is meg lehet mászni. Legegyszerűbb, ha a nemzeti parkot átszelő főút legmagasabb pontján – 360 méteren van – kialakított turistaközpontból indulunk el az úgynevezett „bányászok útján”, amely nem túl meredek és nem is túlságosan hosszú. Aprókaviccsal felszórt, enyhén emelkedő, széles turistaúton haladunk az 1085 méter magas hegycsúcs felé, amelyből egyelőre még semmit sem látunk. Látunk viszont egyre magasodó sziklás hegyeket, csipkés hegygerinceket, és egy valószínűtlenül tiszta vizű tavat. Ennek partját követjük. Elhagyott kőépületek mellett vezet az utunk. Itt maradt emlékei a megszűnt bányászatnak. Színesfémeket rejt itt a kőzet. A tó után fordul az út, változik a táj – a lapos kövekkel kirakott kaptatós szakasz végében megmutatja magát a meredek sziklafallal leszakadt Snowdon. Néhány száz méter után újabb tó, immár 600 méter magasan vagyunk. A partján, a walesiek egyik misztikus helyén pihenünk meg. A legenda szerint a tóból emelkedett ki az excalibur, illetve Arthur ennek partjára vonult vissza öregkorára. A tópart a legtöbbeknek az úticél. Érthető, hiszen csodálatos magashegyi táj vesz körül bennünket, az út pedig innen meredeken emelkedik.

Forgalmas hegytető

Mi is a sziklafal oldalánál lévő szerpentinen kaptatunk fölfelé. Felhő alattunk, felhő felettünk, a kettő között a hegycsúcs, mögöttünk a tavak. Csodás látvány feledteti a fáradtságot.

A 950 méter magasan húzódó vékony hegygerincre érve egyszerre sok-sok ember lesz körülöttünk. Ide csatlakoznak a hegy különböző oldalairól érkező turistautak. Mi több, még a Llanberisből induló kisvasút végállomása is itt van. a Snowdonra vezető úton itt már nagyon sokan vannak. Mi is beállunk a sorba és a jól kiépített úton fogyasztjuk a métereket. A csúcs egy mesterséges kőhalom, tetején a magasságot jelző táblával és világ nagyvárosait, távolságát és irányát mutató réztábla. Igyekszünk le, hogy más is lehessen néhány pillanatot a 3494 láb magasságban.

HBN–KZS

