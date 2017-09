Ártatlannak mondta magát Veres Margit az utolsó szó jogán

Letöltendő börtön- és pénzbüntetést kért az ügyész perbeszédében Veres Margit elsőrendű és K.S. másodrendű vádlottra is kedden, a Debreceni Törvényszéken, a hivatali vesztegetés miatt zajló per utolsó napján; emellett Balmazújváros egykori jegyzője és jelenlegi polgármestere esetén mintegy 3,3 millió forint vagyonelkobzást és közügyektől való eltiltást is indítványozott.

Védője szerint az elsőrendű vádlott nem megtévesztés céljából, hanem munkáltatója utasítására, illetve legjobb meggyőződése szerint tájékoztatta a képviselőket, a testületi döntést pedig nem is tudta érdemben befolyásolni.

A másodrendű vádlott védője szerint a nyomozó hatóságok „hibát hibára halmoztak”, és ez végigkövette az egész eljárást.

Ártatlannak mondta magát az utolsó szó jogán Veres Margit balmazújvárosi polgármester a Debreceni Törvényszék előtt kedden; mint felidézte, a 2013 óta húzódó eljárás alatt folyamatosan úgy dolgozik, és védi gyermekét az ügy hatásaitól, hogy tudja, nem követett el semmit. Miközben rettenetes teher van a családján, munkáját így is százszázalékosan végzi a településért – jelentette ki.

K.S. arról beszélt, hogy az eljárás nagyon megviselte egészségét és a családját is, akik azonban igyekeznek segíteni neki; most azon dolgozik, hogy ne kelljen a cégeit megszüntetni, és a dolgozók ne maradjanak munka nélkül. Felmentését kérte.

Mire kellett gyorsan?

A 180 millió forintos támogatás és az „ajándék” gépkocsi rendre egy (lehallgatott) beszélgetésen belül hangzott el, az autó adásvételében számos hiba lelhető fel: a tanúk nem egyidejűleg írták alá a szerződést, a számviteli szabályok megsértésével történt a befizetés, jóval azután, hogy a jegyző használni kezdte a járművet – sorolta perbeszédében az ügyész. Arra következtetett, több személy azért követett el ennyi hibát, mert utólag akarták alátámasztani, hogy valós vásárlás történt.

Idézte például azt a telefonbeszélgetést, amikor már elszámolási vita volt K.S. és az önkormányzat között, és Tiba István (Balmazújváros akkori polgármestere) azt mondta az elsőrendű vádlottnak: „én visszaadnám a kocsit a helyedben”, és megmondanám, „nem kérem”.

Egy megvásárolt autóról nem beszélünk így! Továbbá, ha a 3 millió forint értékű autót valaki 2 millióért veszi meg, az már önmagában is jogtalan előny”

– jelentette ki az ügyész.

Emlékeztetett rá, hogy Tiba István többször kapott kölcsön pénzt K.S.-tól, ilyenkor írásbeli szerződés készült, kamatot számoltak. A vád tárgyát képező 5 millió forintnál viszont semmi ilyen nincs. Van viszont sok szokatlan körülmény; mitől volt ennyire sürgős átadni karácsony előtt? Tiba azt mondta, a város sport-kft.-jének kérte kölcsön, de egy tanú szerint korábban ilyen célra csak pár százezer forintokat kért. – Tudjuk, hogy erre az időpontra a kft. már pénzhez jutott. Sem Tiba István, sem K.S., és más se tudta pontosan megmondani, mire is kellett volna gyorsan 5 millió forint, mely összeg nem azonosítható azon kifizetések alapján, melyeket december 21-e után tett a kft., és annak ügyvezetője nem is tudott róla – mondta az ügyész. (Veres Margit védője a TAO-pénzek mechanizmusát magyarázva igyekezett rámutatni, hogy igenis szükségessé válhatott az ünnep előtti gyorskölcsön.) Az ügyész szerint a 180 millió forintot lobbitevékenység alapján kapta a város, de ez a képviselő-testületet nem kötötte, ahogyan az elsőrendű vádlottat sem, aki valótlan tájékoztatást adott azt a téves látszatot keltve, hogy ez céltámogatás, mert másra is költhették volna.

Fel sem szólalt

A támogatást a rendezvénycsarnokra kell fordítani – mondta Veres Margit a 2012. december 21-ei bizottsági ülésen; ezt pedig védője idézte perbeszédében, aki szerint azonban a „szerencsétlen mondat” nem alkalmas a bűnösség megállapítására. Hangsúlyozta: az akkori jegyző munkáltatójától (Tiba István polgármestertől) ilyen tájékoztatást, illetve az előterjesztés tárgyára ilyen utasítást kapott, s azt is tudta, hogy a településvezető erre a célra kérte az összeget; saját meg­győződése is ez volt tehát, szó sincs szándékos félretájékoztatásról. Emlékeztetett: az ülésen három Fidesz- (vagy Fidesz által delegált) tag (akik mindenképpen támogatták a csarnoképítést) leszavazhatta volna az egyetlen jobbikost, mi szükség lett volna megtévesztésre? Ráadásul, a bizottsági javaslat nem kötötte a képviselő-testületet, mely máshogy is dönthetett volna, egyébként a testület ülésén Veres Margit fel sem szólalt. – Az ügyész most azt rója fel, a jegyző nem szólt külön, hogy szabadfelhasználású az ominózus összeg, ez azonban legfeljebb fegyelmi vétség lehet – jelentette ki a védő, hozzátéve, utólag a kormányhivatal rutin-felülvizsgálata sem talált semmilyen törvénysértést az eljárásban.

Fotó: Matey István

Talán nem etikus kölcsönkérni a vállalkozótól, akinek támogatást adunk, de nem is jogszerűtlen – vélekedett az ötmillió forintról.

Szerinte az ügyészség maga sem tudja, mit akar: az a vád, hogy kevesebbért vette Veres Margit az autót, mint amennyit ér, vagy hogy nem fizetett érte? A tárgyalás folyamán nyilvánvalóvá vált: nem ő volt az egyetlen magánszemély, akinek a könyv szerinti érték alatt a cég autót adott el. Végezetül az ügyész által emlegetett sok gyanús körülmény kapcsán azt mondta: az a gyanús, hogy 2012 májusától már folyt a lehallgatás olyan állítólagos ügyben, amit csak decemberben követtek el!

Adtak volna a látszatra

„A vádirat lyukas, mint a szita”; a nyomozók és ügyészek hibát hibára halmoztak, és ez végigköveti az eljárást, mely megalapozatlan ügyben indult, s melynek K.S. áldozata lett – jelentette ki a másodrendű vádlott védője. A vád állításával szemben erősen vitatta, hogy K.S. és Veres Margit előzetesen bármiben is megegyeztek volna: a támogatási összeget a lehallgatott telefonbeszélgetésekben csak hozzávetőlegesen említették, nem ismerték pontosan (az ügyész szerint azért, mert nem tudták, van-e áfafizetési kötelezettség), az ellentételezésről pedig még ennyi információja sem volt K.S.-nek. Többek közt utólag szembesült azzal, hogy neki kell a kútcsövezést elvégeztetnie, illetve – idézte a védő Tiba Istvánt egy telefonbeszélgetésből – „K. úr zokon vette, hogy ezért ellentételezést kell adnia a városnak”. – Inkább az látszik, hogy K.S.-t kész tények elé állították – mondta.

Fotó: Matey István

Az autóvásárlás menetét nagyon részletesen, „szinte kikockázva” mondta el K.S., hiszen nem volt takargatnivalója, ellenben például a vád gépkocsiszakértője fotókat sem látott a járműről. Szerinte a „sok gyanús körülmény” épphogy a vádlottakat igazolja: ha valóban bűncselekményt követnek el, akkor ügyeltek volna a látszatra. Ha az autóról „fiktív” adásvételi szerződést kötöttek, a kölcsönadott pénzről miért nem? „Csak egy A/4-es papír, egy toll meg 10 perc kellett volna hozzá!”

Ha a járművásárlás sem valós, gondoskodtak volna tanúkról, szabályos pénztári befizetésről, egyéb formaságokról!”

– vélte az ügyvéd.

Ítélethirdetés október 3-án lesz.

HBN–SzT

A vádról

A vádirat szerint a másodrendű vádlott, K.S. cége 2012 őszén egy rendezvénycsarnokot kezdett építeni Balmazújvárosban. De ehhez kevés volt a pénze, ezért az akkor jegyzői tisztséget betöltő Veres Margit elsőrendű vádlottal megegyezett abban, hogy utóbbi hivatalos eljárásban segíti, hogy önkormányzati támogatást kapjon. Cserébe K.S. egy gépkocsit ígért ajándékba, és pénzt. Balmazújváros önkormányzata december 18-án 450 millió forintos állami támogatást kapott, a jegyző pedig olyan előterjesztést készített elő a képviselő-testületnek, mely javasolta a csarnoképítés támogatását 180 millió forinttal. A testület december 21-én döntött, és még aznap K.S. átadott egy zárt borítékban 5 millió forintot Veres Margitnak, aki abból 450 ezer forintot kivett, a többit átadta Tiba István polgármesternek.

Volt-e pénze az autóra?

A keddi tárgyalás két könyvvizsgáló tanúkénti meghallgatásával kezdődött; azt próbálta a bíróság kideríteni, Veres Margitnak volt-e annyi megtakarítása az események idején, hogy megvehesse az autót, amit a vád szerint vesztegetéssel kapott. Az első tanú az ügyészség felkérésére végezte el a rendelkezésére bocsátott dokumentumok elemzését, szakvéleményében nemmel válaszolt a kérdésre. Veres Margit szerint a tanú számos körülményt nem vett figyelembe, továbbá nem számolt az általa oktatással szerzett bevétellel sem. Utóbbi létezéséről azonban a tanú most hallott először, végül azt mondta, nem cáfolható a vádlott állítása. A második tanú – aki a védelem kérésére készített szakvéleményt –, azt állította, Veres Margitnak bőven volt megtakarítása az autóvételhez. Az ügyész kétségbe vonta az ő objektivitását, mondván, üzleti kapcsolatban áll K.S.-sel

