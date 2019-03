Art Capital – Régi és új álmok címmel rendezik meg idén a fesztivált

Gulyás Gábor, a fesztivált szervező Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) igazgatója, az Art Capital főkurátora a rendezvény szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a nemzetközi projekt kiállítói között van Dimitrij Kavarga, Eva Schlegel, Nagy Kriszta, Florin Stefan és Csákány István is.

A kiállításokhoz kapcsolódva további 91 önálló programot szerveznek: a tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások mellett irodalmi, filmes programok várják a látogatókat és saját színházi bemutatót is tartanak. A kísérőprogramok zömét a fesztivál elején és a végén rendezik.

Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális ügyekért felelős alpolgármestere felidézte, hogy öt éve, amikor átvették a város vezetését, az volt az álmuk, hogy Szentendrét ismét jelentős képzőművészeti, művészeti központtá tegyék. A megvalósítás eszköze nagyrészt maga az Art Capital: az idén negyedik alkalommal megvalósuló fesztivál segítségével izgalmas, pezsgő művészeti atmoszférát tudnak teremteni Szentendrén.

Mint kiemelte, több mint 150 képzőművész él és alkot Szentendrén, a fesztivál alkalmával azonban nemzetközi projekteket is bevonzanak.

A rendezvény keretében az álom témájához kapcsolódva számos képzőművészeti tárlat nyílik Szentendre belvárosában. Gulyás Gábor kiemelte Dimtrij Kavarga kinetikus alkotásokból álló, Anyag és test című projektjét, amelyet az orosz alkotó személyesen installál a MűvészetMalomban. Az épület középső traktusában Nagy Kriszta Csipkerózsika halott című helyspecifikus kiállítását láthatja a közönség, az északi szárnyban pedig az osztrák Eva Schlegel In Between, valamint Csurka Eszter Álomcsapda című tárlata látható.

Az Ámos Imre-Anna Margit Múzeum alsó szintjén a Paradise City című kiállításon Kondor Attila, Schmied Andi és Stefan Osnowski munkái láthatók. Az udvaron Babos Zsili Álom az álomban címmel készít helyspecifikus installációt.

A kurátor elmondta: a Barcsay Múzeumban lesznek láthatóak a román Florin Stefan új festményei Morpheus címmel.

Kiemelte, hogy első alkalommal állít ki Szentendrén Csákány István, A kalapácsszobor álma című helyspecifikus kiállítása a Vajda Lajos Múzeum felső szintjén lesz látható: árnyjátékszerű művek jönnek létre és egy nagyméretű fametszet is készül. Az alsó szinten Halász Péter Tamás Tripod című tárlata, az udvaron pedig Nagy Barbara Takaró című installációja várja a közönséget.

A város Fő terén lévő Képtárban a Szentendrei Teátrum fél évszázados történetét bemutató tárlat nyílik Díszletek közt címmel. A Ferenczy Múzeumban Magyar szürrealizmus címmel átfogó kiállítás látható az irányzat 1924-1969 közötti időszakának magyarországi műveiből. A tárlaton mintegy 50 alkotó műveit mutatják be, köztük számos olyan alkotást, amely Magyarországon eddig nem szerepelt kiállításon.

Kültéri kiállításokat is szerveznek. A Bizottság-ligetbe szánt public art munkák megvalósítására a szentendrei múzeum idén is pályázatot írt ki. A beérkezett 27 pályamű közül az egyik nyertes Hugyecsek Balázs Fa-fűrész című műve: egy hat méternél is hosszabb, fából készült fűrész körülvesz egy élő fatörzset. A másik díjnyertes mű Gwizdala Dáriusz Circulator című projektje, amely egy művészeti akció, egy működő régi újságosbódé, kézzel készített fanzinokkal – mondta a kurátor.

Koronczi Endre Extrém alvás című projektje szintén szabadtéren lesz látható, ahogyan azok az egyszemélyes videófülkék is a szentendrei utcákon kapnak helyet, amelyekben a világirodalom leghíresebb álomjeleneteit hallhatják az érdeklődők. A 12 vetítőfülkében Erről álmodtam én címmel klasszikus és kortárs regények hősei elevenednek meg. A Perczel Enikő dramaturg által készített regényrészlet-adaptációk színészek előadásában egyes szám első személyben hallhatók.

A Barcsay Múzeum udvarán létrehoznak egy Álomfejtő Központot és irodalmi programot is szerveznek Álompárok címmel a Fő téren, ahol Álmaink filmjei címmel filmes program is várja a közönséget ingyenes vetítésekkel. Több meghívott színházi produkció is látható lesz, emellett a Laboratorium Animae Műhellyel közösen Madách Imre Az ember tragédiája című művét mutatják be május 25-én Sardar Tagirovsky rendezésében, múzeumi színház formában.

Az Art Capital teljes programja a www.artcapital.hu honlapon érhető el.

– MTI –

