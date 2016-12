Aranyvasárnapi ajándékok

Idén kilencedik alkalommal indult útnak az a hétfős csapat, amely a berettyóújfalui önkormányzat és a Bihari Népfőiskolai Egyesület, valamint a Megyei Szabadművelődési Népfőiskolai Egyesület szervezésében karácsonyi csomagot vitt a székelylengyelfalvi gyerekeknek.

A két település kapcsolata abból ered, hogy Orbán Balázs (1829–1890) Lengyelfalva szülötte, ám a XIX. század második felében Bihar vármegyét képviselte az Országházban. A testvértelepülési kapcsolat a 2000-es évek elején szövődött, s az ajándékozás megszakítás nélkül 2008 óta tart. Az idei ajándékosztás aranyvasárnapra esett, amikor is a mintegy 300 lelkes falucska „ékszerdobozában”, a római katolikus templomban szentmise keretében vehette át a 76 gyermek a névre szóló ajándékot.

Lelket melengető gondolatok

Bálint Domokos önkormányzati képviselő, egyházgondok, ünnepi beszédében köszönetet mondott azért, hogy az újfaluiak évről évre örömet, boldogságot varázsolnak a lengyelfalvi gyerekek arcára. – A jótékonyság gerjesztője az örömszerzésnek. Igazi ember az, aki szeretni tud. Aki szeretni tud, az jó is tud lenni. Aki szeretni tud, az le is tud mondani. Aki szeretni tud, az örömet is szerez embertársainak – hangsúlyozta a vendéglátó.

Porkoláb Lajos a küldöttség részéről szólt a gyerekekhez, hiszen mint fogalmazott, miattuk érkeztek Lengyelfalvára. – Minél többet adunk, annál több marad nekünk – hangsúlyozta, s bemutatta azokat, akik rendszeres visszatérői az ajándékhozó csoportnak – dr. Iszlai Sándor főorvos, dr. Gömöri György főgyógyszerész – valamint azokat, akik első alkalommal vállalkoztak a 400 kilométers útra: Papp Gyuláné, Agód Pál és Dragomán György.

