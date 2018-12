Aranygóllal dőlt el a Real Team Kupa

Már a csoportkörök is szolgáltattak meglepetéseket a Tutti Gelati XVIII. Real Team kupán, ami folytatódott a kieséses szakaszban, hiszen nem jutott be a legjobb nyolc közé magyar kispályásfoci-élet egyik meghatározó csapata, a korábbi négyszeres bajnok szolnoki Viktor Security, de kiesett a Mezei Vill, és a címvédő budapesti After is.

Majdnem kihúzták

Egy sokáig emlékezetes mérkőzéssel nyitott a negyeddöntős kör, ugyanis a Labonczfa–Szántó–Joma–Aramis SE-Mad Dogs találkozón a budaörsi együttes a mérkőzés 5. percében két fegyelmezetlenség miatt kettős emberhátrányba került, a szabályok értelmében a piros lapos kiállítások miatt a mérkőzés hátralévő részét 3+1-ben kellett végigjátszaniuk. Ennek ellenére a második félidő közepén Hosszú Ádám góljával megszerezte a vezetést az Aramis, azonban két perccel a vége előtt Irhás Ignác kiegyenlített, így jöhetett a hosszabbítás, amelyben Zsolnai Richárd aranygóljával továbblőtte a Labonczfa–Szántót. Bejutott még a legjobb négy közé a debreceni kispályás bajnokság győztese, a Hungarotarg, a miskolci Nuno Baráti Köre, illetve a Buga Team.

Karcagi bronz

Az első elődöntőben látványos gólokat szerezve 6–2-re ütötte ki a Hungarotarg Labonczfa–Szántót, míg a másik meccsen a Buga Team két pontrúgással és egy üres kapus góllal 3–1-re hozta a találkozót.

A csalódott csapatok csatáján a Labonczfa fordulatos mérkőzésen szerezte meg a bronzérmet. A miskolciak két góllal megléptek ellenfelüktől, de elkapta a meccs ritmusát a karcagi együttes és 3–2-re fordítani tudtak Irhás Ignácék. Berecz Zsolt góljával eldőlni látszott a bronzmérkőzés, de a borsodiak nem adták fel, szépítő találatuk után azonban már nem maradt esélyük az egyenlítésre, így a Labonczfa 4–3-ra nyerte a találkozót.

Bombagól

Már csak a döntő maradt hátra, a hazai pálya előnyét élvező Hungarotrag és a túrkevei Buga Team játékosai néztek egymással farkasszemet.

A rendes játékrészben mindkét oldalon két-két gól esett, így jöhetett az aranygólos hosszabbítás. A ráadásból még csak egy perc telt el, amikor a „traktorosok” szöglethez jutottak, a hosszúra átívelt labdát Fábri Dávid 11 méterről kapásból, a hosszú sarokba bombázta! Ez az elképesztően nagy gól eldöntötte a mérkőzést, a Real Team kupa 2018-as győztese a debreceni Hungarotarg csapata.

