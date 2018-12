Arany-, ezüst-péntek DVSC módra

Salánki László edző értékelése szerint a 6 DVSC-s versenyző, akit neveztek az ob-re egyaránt kitett magáért. A szupernehézsúlyban Nagy Sándor nem jutott a 8 közé, de kibokszolta magából amit tud, illetve Bernáth László (52 kg) élete első felnőtt viadalán a dobogóig jutott – az elődöntőben a favorit Virbán Martin ellen nagyon jó meccsen maradt alul.

Nagy dobás volt azonban, hogy a klub 4 embere is az aranyért küzdhetett a záró napon. Bernáth Attila (49 kg) az idei ifjúsági magyar bajnoki címe mellé (engedéllyel indulhatott a felnőttek között) begyűjtötte az elit kategória aranyát is. Ráadásul teljesen megérdemelten, úgy, hogy a döntőben még kímélhette is őt edzője, távol tartva Attilát a veszélyes belharcoktól, gyakorlatilag elegánsan bokszolva, nagyon fölényesen. Remélhetjük, hogy ez még csak az út kezdete a nagy tehetségnél!

Nagy Tímea (75 kg) az elődöntőben egy kellemetlen kick-box Európa-bajnokot győzött le, majd a fináléban legnagyobb hazai riválisát, az újpesti Szatmári Petrát – akitől már szenvedett vereséget korábbi bajnokságon. Most azonban egyértelműen fölülmúlta Szatmárit, és érett, nagyon erős, az első pillanattól az ellenfélre nyomást helyező bunyóval ért fel a csúcsra – immár 11. alkalommal Magyarországon.

Tóth Ádám (81 kg) bár még fiatal, de egyre összeszedettebb az ökölvívása. Immár egyik esélyese volt a súlycsoportnak, s ennek megfelelően bokszolva került a döntőbe. Ott a regnáló bajnok Lukácsy Bencét alaposan elpáholta, ám végül 3-2-vel a pécsi öklözőt látták jobbnak a pontozók. Ádám kapcsán Salánki László, a DVSC edzője azt mondta: „elfogadom a döntést, de mi tudjuk, hol a helye Ádinak a mostani magyar 81 kilós mezőnyben: az élen.”

Hasonlóan járt Nagy Bence (91 kg) is, aki egy éve törött kézzel bokszolva lett ezüstérmes, 2018-ban pedig ismét a dobogó második foka jutott neki – holott a szintén címvédésre készülő Hámori Ádám (Kőszeg) több szakember véleménye szerint is kikapott tőle. A DVSC mestere nagyon szorosnak látta a csatát (a pontozók is megosztva hozták ki Hámorit győztesként), ám aki látta a finálét, megmaradt benne, hogy sokkal hangsúlyosabb találatai voltak a csupa szív Nagynak. Aki ráadásul az előző évekhez képest jóval aktívabb, sokat ütő, kőkemény bunyóssá érett, s aki olykor hármas kombinációkkal rengette meg ellenfelét. Ám a pontozók itt is a nevet, a címet értékelték, a DVSC-sek véleménye szerint.

Az egyesület sportolói remek felkészülést követően, kiváló ökölvívást bemutatva jelezték országnak-világnak, hogy régiónkban a bunyó nem haldoklik, sőt, nagy munkával halad előre – akármilyen nehéz időket is él az amatőr boksz Magyarországon.

Érdekesség: Nagy Angéla (57 kg), aki ugyancsak első felnőtt bajnokságán van túl, bár elköltözése okán már a Videotonnál edz hónapok óta, de egy ezüstérmet “szállított” a DVSC-nek erről a tornáról, hiszen ebben a naptári évben még ide tartoznak az eredményei.

– Koppányi Szabolcs –

