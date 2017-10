Apró kis kamrából indult el a diák Kölcsey

Egy korábban megjelent interjúból már megismerhették olvasóink a debreceni polgármesteri hivatal mikrofilm­tárában dolgozó Balogh Lászlót, aki a debreceni Kölcsey-házban lakott, ott is született. Mivel helytörténettel kapcsolatos feladatai is vannak, örömmel járt utána a Kölcsey-ház történetének, amit meg is osztott az ülés résztvevőivel. Előadása méltán egészítette ki a Kölcsey Társaság korábban megjelent kiadványát, amelyben Csorba Sándor irodalomtörténész Kölcsey debreceni diákéveiről írt.

Térképeken is át

„Szívszorító kicsi kamrából nőtte ki magát” a költőfejedelem, mert bizony kikövetkeztették, hogy a háznak azt a pici traktusát használta diákévei alatt. Mivel a kollégiumhoz igen közel volt, Balogh László számos térképen követte az épület sorsát. Többször akartak utat vágni a helyére, de végül csak 1971-ben került sor a bontására, ahogyan a Napló beszámolt róla egy rövid információban. 1975 és 1990 között Lenin szobra állt a helyén, majd a régi, s az új Kölcsey (Művelődési) Központ. A helytörténész megmentett néhány téglát a helyszínről, de úgy tudja, a többit Kabára hordták el, ahol disznóólakat készítettek belőlük.

