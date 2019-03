Április 5-ig értesítenek a választásról

Hétfőn kezdte meg a májusi európai parlamenti (EP-) választásról szóló értesítők kikézbesítését a Nemzeti Választási Iroda. A részvételre jogosult 7,9 millió választópolgárt a választási iroda névre szóló küldeményében tájékoztatja, hogy szerepelnek az európai parlamenti választás névjegyzékben, és melyik szavazókörben tudnak élni választójogukkal. Az értesítők nyomtatása a március 20-ai névjegyzéki állapotnak megfelelően pénteken kezdődött meg, azok kiküldésével az iroda a Magyar Postát bízta meg.

– A választási eljárásról szóló törvény értelmében a választópolgárt értesítő megküldésével kell tájékoztatni a kitűzött szavazás kapcsán a szavazóköri névjegyzékbe vételéről – hívja fel a figyelmet dr. Dobi Csaba jegyző, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Iroda vezetője. – Az értesítő a választópolgár tájékoztatását szolgálja, a szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat tartalmazza, többek között a választás megnevezését, a szavazás idejét (jelen esetben május 26-a, 6 és 19 óra között), a szavazókör számát, címét, a választó adatait, illetve a szavazati jog gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tájékoztatásokat.

– Ha az értesítőt a szavazópolgár nem viszi magával a szavazás napján a szavazóhelyiségbe, az nem képezi akadályát szavazati joga gyakorlásának, az értesítőt a jelen lévő szavazatszámláló bizottság nem kéri – mutatott rá a jegyző.

Több listát is ajánlhatnak

Azt a választópolgárt, aki március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesíti április 5-ig. Aki március 21-től kerül a jegyzékbe, azt a helyi választási iroda értesíti a választási értesítő megküldésével vagy átadásával. Aki nem kapja meg április 5-ig az értesítőjét vagy azt elveszíti, és szeretne másikat, szintén a helyi irodánál igényelheti.

– Az Európai Parlament tagjainak választásán a szavazópolgárok kizárólag pártlistára szavazhatnak, azaz nem egyes jelöltekre, mint egy polgármester-választás alkalmával. Listát csak az a párt állíthat, amely legalább 20 ezer ajánlást összegyűjtött. Listát a pártok önállóan vagy közösen is állíthatnak. Egy választópolgár több pártlistát is ajánlhat, de egy listát csak egyszer – figyelmeztetett Dobi Csaba. Azt is elmondta, a listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölőszervezet határozza meg a Nemzeti Választási Iroda részére történő bejelentésekor, a sorrendet a választópolgárok voksa nem befolyásolja. A szakember kifejtette, a fülkében csak egy listára lehet szavazni; amennyiben a választó mégis több listára is leadja a voksát, akkor az a szavazólap érvénytelen lesz.

Eredmény júniusban

Érvényességi küszöb nincs, vagyis a részvételi aránytól függetlenül az EP-választás érvényesnek számít. Eredményességi küszöb viszont van, ami 5 százalék: ez azt jelenti, hogy a mandátumkiosztásban csak azok a listák vehetnek részt és szerezhetnek mandátumot, amelyek több szavazatot kaptak, mint az összes listára leadott összes érvényes szavazat 5 százaléka. A megszerezhető mandátumok száma megegyezik az Európai Parlamentben Magyarország számára fenntartott képviselői helyek számával, ami 21 fő.

– Március 26-i állapot szerint a szavazásra jogosult választópolgárok száma Hajdú-Bihar megyében 432 284 fő, ebből Debrecenben 162 776 fő. Az EP-választás tájékoztató adatait, a szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével, csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás, ami a gyakorlatban május 26., 23 óra utáni időpontot jelent. A végleges, hivatalos eredményt a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb június elsején állapítja meg. A Nemzeti Választási Bizottság eredményt megállapító döntésével szemben 3 napon belül jogorvoslattal lehet élni. Ha a jogorvoslati határidő eredménytelenül telik le, a választási eredmény jogerőssé válik. Ha jogorvoslatra került sor, a végleges eredmény a jogorvoslati eljárás befejezését követően állapítható meg – fogalmazott a jegyző.

MSZ

Fontos dátum lesz május 22-e

Az átjelentkezésre, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre vagy mozgóurna igénylésére irányuló kérelmet a helyi választási irodához május 22-ig kell megküldeni, a kérelmeket visszavonni pár nappal későbbig lehetséges. Részletes tájékoztatás erről – és a választással kapcsolatos információkról – a helyi választási irodákban vagy a választások hivatalos honlapján található.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a névjegyzékbe vételét május 2-ig kérheti. A kérelmet a Nemzeti Választási Irodához kell benyújtani levélben vagy elektronikusan. A rendszer a kérelmeket automatikusan az illetékességgel rendelkező választási irodához továbbítja.

