Április 30-ig nyújthatnak be új borszőlő ültetvény telepítésére kérelmet a termelők

A közleményben felidézték: az új uniós szabályozás alapján a tagállamokban a növekedés éves mértéke legfeljebb az előző borpiaci évben megállapított belföldi szőlőterület 1 százaléka lehet, így Magyarországon 2018-ban 652 hektár.

A kérelmeket május 30-ig a HNT összesíti, és a hatályos jogszabályban meghatározott módszerekkel kiszámítja a jelentkezők pontjait és rangsorolja a pályázatokat. Példaként említették, hogy a termelők pontot kaphatnak azért, ha abból a három borszőlőből választanak, amelyet a borvidékek a piaci viszonyok és minőségfejlesztési szempontjaik szerint határoztak meg.

A közlemény idézi Brazsil Dávidot, a HNT főtitkárát, aki kifejtette: ha az igényelt területek nagysága nem haladja meg a 652 hektárt, a hegyközségi tagok automatikusan megkapják az új telepítési engedélyüket. Ha az igények meghaladják a keretet, akkor a pályázatokat pontszámaik szerint rangsorolják. A főtitkár szerint idén az igényelt területek nagysága meghaladja a tavalyi 380 hektárt.

Az új telepítési engedély 3 évig használható fel, ha az új telepítést a termelő az engedély érvényességi idején belül nem végzi el, a következő két naptári éven belül nem nyújthat be új telepítési engedély iránti kérelmet – olvasható a HNT közleményében.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a termelők idén már a Vidékfejlesztési programban is igényelhetnek támogatást az új borszőlőültetvény telepítések támogatására, a pályázat beadásához hegybíró által kiállított telepítési engedélyre van szükség. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint. A borvidékek településein gazdálkodók a támogatási kérelmeket 2018. február 15. és 2020. augusztus 31. között nyújthatják be, amennyiben a telepíteni kívánt ültetvényük mérete eléri a 0,25 hektárt.

