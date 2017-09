Anyagi gondok vezethettek a szoboszlói tragédiához: a szomszédok is döbbenten állnak a történtek előtt

A szoboszlói rendőrség tájékoztatása szerint munkatársaik előbb egy nő holttestét fedezték fel egy társasházi lakásban hétfőn 19 óra körül, majd a beszerzett információk alapján a bűnüldözők keresni kezdték az asszony 45 éves férjét, valamint 6 éves gyermeküket.

Az apát és kisfiát még aznap 22 óra 45 perckor Kaba és Hajdúszovát között, a Keleti-főcsatorna melletti erdős területen találtak meg holtan.

Az igazságügyi orvosszakértő elsődleges megállapítása szerint a nő és a férje önkezűleg vetettek véget életüknek, míg a 6 éves kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A rendőrség a gyermek ügyében ember­ölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Információink szerint a családnak anyagi gondjaik lehettek.

Egy házaspár és gyermeke vesztette életét abban a családi tragédiában, amelyre hétfőn este derült fény a fürdővárosban. Aznap kapták a rendőrök a bejelentést, hogy egy hozzátartozó már péntek óta nem tudott kapcsolatba lépni a szülőkkel, így a rendőrök 19 óra körül a tűzoltókkal és a mentőkkel együtt vonultak a helyszínre, hogy bejussanak a lakásba. A házban megtalálták a halott édesanyát, majd késő este a férj és a kisfiú holttestét is felfedezték a Keleti-főcsatorna melletti erdőben. A Magyar Távirati Iroda (MTI) információi szerint a férfi az erdőben előbb mérget itatott a fiával, majd magával is végzett. Az MTI úgy tudja, az apa 2014-ig a helyi Tourinform-iroda munkatársa volt, elbocsátását nem tudta feldolgozni, ez vezethetett szörnyű tettéhez.

Mindenki találgat

Kedd reggeli ottjártunkkor csendes a Szilfákalja utcai társasház, nem látszik, hogy az előző nap itt valami végzetes történt. Bejutva a lépcsőházba a rendőrség a harmadik emeleti lakás előtt a helyszínelés miatt megálljt parancsol, így a környékbeliektől próbálunk érdeklődni, hogy mit hallottak, mennyire ismerték a családot.

Fotó: Matey István

A ház lakóit mélyen megdöbbentették a történtek. Mindannyian jóravaló, tisztességes famíliaként ismerték őket, csendben, szeretetben élték mindennapjaikat. Többen viszont azt is megjegyezték, úgy tudják, a szülők anyagi gondokkal küzdöttek, a közös költséggel is többhavi elmaradásban voltak. A környékbeliek azt beszélték, a férj búcsúlevelet hagyott a lakásban, ezt találhatta meg a „szegény asszony”, aki bánatában felvágta az ereit – ez utóbbi egybevág az MTI értesüléseivel is.

Közben megérkezik a lányát gyászoló édesapa, aki szótlanul felsiet a harmadik emeleti lakásba. Csak a helyszínelés végeztével távozik a hátsó kijáraton át. A szemle után már mi is felmehetünk, az ajtón jól látszódik, hol törték be a rendőrök, hogy bejussanak.

Az egyik szomszéd tőlünk értesül a szomorú hírről, másodpercekig megszólalni sem tud, csak néz maga elé. Aztán végül annyit mond, hogy az elhunytak tiszták, gondozottak voltak, és tudomása szerint Beáta, a feleség édesapja egykor a rendőrségen dolgozott. Erdős Lászlóné nyugdíjasként naponta látta, ahogy László, az apa reggelente vitte a hat éves Kristófot az óvodába, majd délután együtt mentek az édesanya elé a gyógyfürdőhöz.

Az asszony masszőrként dolgozott, míg a férjnek nem volt állása. Sosem hallottam veszekedni őket, holott tudtommal anyagi gondjaik voltak, talán ez vezethetett a végzetes eseményekhez. Engem nagyon megrázott, az éjjel nem is tudtam aludni”

– mondta.

Szombaton még beszéltek

Egy lakótól megtudtuk, hogy az elhunyt férfi tőle bérelt garázst több éven keresztül, de legutóbbi beszélgetésükkor közölte, nem képes tovább fizetni.

Fotó: Matey István

– Összetartó család volt, rendszeresen jártak együtt biciklizni. Teljesen ledöbbentettek a történtek, hétfő éjszaka is még itt voltam a ház folyosóján. Este hallottam, hogy szirénáznak a rendőrök. Azt hittem, a közelben lévő kínai étkezdéhez jönnek, de kinézve láttam, hogy az emelőkosaras tűzoltóautó ide áll be.

Sajnos, anyagi gondjai voltak Lacinak. Szombaton beszéltünk utoljára, akkor mondta, nem tudja többé előteremteni a garázs bérleti díját. A barátaink aznap még látták a családot a parkban teljes egyetértésben”

– eleveníti fel.

Bár egy házban laktak, Kovács Józsefné nem igazán ismerte a szülőket, viszont a kisfiúval többször beszélgetett.

– Évek óta itt éltek, ideköltözésük után szépen felújították a lakást. Úgy hallottam, az asszony szülei Ebesen laknak, ők látogatták a családot. Kristóf nagyon aranyos, csevegős kisfiú volt, többször leült hozzánk a padra. Kérdeztem tőle, szeretne-e kistestvért, mondta, nagyon, csak anyának magas a vérnyomása, és emiatt nem lehet. Mostmár sajnos, biztosan nem lesz – sóhajtott az idős nő.

Baltával gyilkolt

Hasonlóan felkavaró családi tragédia utoljára 2015 júniusában történt a megyében, mikor is Balmazújvároson egy 42 éves férfi – féltékenységből – baltával agyonverte 36 éves feleségét, és 8, illetve 10 éves gyermekét. A férfi bestiális tettét követően felakasztotta magát.

Figyeljünk önmagunkra és a környezetünkben élőkre! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

