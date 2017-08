Antihangszerek a Zajkertben

Hatodszorra rendezi meg szeptember 2-án szombaton 18 órától a Lyuhász Lyácint Bt. a Zajkertet, a szervezésbe ezúttal bekapcsolódott a BanZaj experimentális zenei produkciókat bemutató koncertsorozat, valamint az NDK (Nehezen Definiálható Közösség) nevű művészcsoport is, mely kortárs debreceni alkotókat tömörít.

– A Zajkert idén is egy összművészeti attrakció lesz – árulta el a Naplónak Burai Árpád, a Lyuhász Lyácint Bt. oszlopa. – Hazai és határon túli zajzenészek is jelen lesznek az esten, emellett az NDK művészeti csoport antihangszer-kiállítását is meg lehet tekinteni a helyszínen, ahol olyan hangszereket láthatunk majd, amelyek nem szólalnak meg. Egy úriember fémszobrászkodni fog, ez a performance-jellegét fogja erősíteni az eseménynek, élőben hegeszt és forraszt majd valamilyen művészeti alkotást. A koncertek 18 órától elkezdődnek, a sort a fellépők tekintetében a Lyuhász Lyácint Bt. és barátai zárják, az előadás során azok az előadók, akik kedvet éreznek ehhez, egy zajzenei jamsessiont fognak produkálni. Emellett lesznek vetítések, sőt egy kitelepült antikvárium könyveiből is csemegézhetünk – mondta Burai.

Aki Zajkert-jeggyel rendelkezik, az 18 óráig látogathatja a MODEM aktuális kiállításait, illetve ha valaki kiállításra vesz belépőt, azzal bemehet a Zajkert-bulira is.

HBN

A program

Zajkertészek:

18:00: Milzenvirgil

18:30: Eoforwine

19:00: Dr.Kondor feat. Lóránt Katona & Quato

19:30: TakeFree

20:00: Grol-Ba

20:30: Royal Hungarian Noisemakers feat. Syporca Whandal (body art performance)

21:00: Ádám Mészáros

21:30: m o n o f o g (The m o n o f o g page)

22:00: Ex You (SRB)

22:30: Monoton/Monokrom

23:00: Mindenlében Horváth Péter előadása

23:10: Lyuhász Lyácint Bt. & friends

00:00-02:00: A lemezjátszók mögött Rogvaiv (ROU)

Egész este vetít: szerediCs (pozvakowski) & Wombat (Erszény pictures)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA