Ancelotti irányítja a Napolit

Valóra vált, amire már sokan számítottak: Carlo Ancelotti a Napoli hivatalos Twitter-oldalán közzétett videóban tudatta a nagyvilággal, ő lesz a távozó Maurizio Sarri utódja a nápolyi klub kispadján.

A Napoli hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a szakember három szezonon keresztül irányítja majd a csapatot. Ancelotti a videóban elmondta, öröm és megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen egyedi város, ilyen nagyszerű szurkolókkal büszkélkedő csapatát irányíthatja.

Pirlo is jöhet

Ancelotti már a leendő stábja tagjait is megnevezte – a Corriere dello Sport úgy tudja, Andrea Pirlót is szeretné maga mellett tudni –, és Arturo Vidal (Bayern) átigazolásának tervét is vázolta.

HBN

