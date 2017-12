Amputálás is lehet a petárdázás vége

Minimálisra csökkenthető a baleset, tűzeset esélye, ha legális árusítóhelyen szerezzük be a pirotechnikai terméket, és betartjuk a használati utasításokat.

Gyerekektől elzárva

Huszák András tűzszerész szerint a nem ellenőrzött körülmények között előállított, tárolt, szállított termékek veszélyesek lehetnek, pára érhette őket és átnedvesedhettek. Az ilyen eszközt akkor se szabad használni, ha kiszáradt, mivel felgyorsul a működése, és balesetveszélyessé válik. Tároláskor a termékeket nem szabad tűzveszélyes anyagok közelébe helyezni, és a gyerekektől is elzárandók. A tűzijátékot soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, épületre.

A szabályos használatkor is megeshet, hogy némelyik nem megfelelően működik, s emiatt úgy kell elhelyezni, hogy hibás működéskor se okozhasson kárt. Ne feledkezzünk meg a háziállatokról sem! Ha pedig mégis tűz keletkezik, próbáljuk a testi épségünk veszélyeztetése nélkül eloltani, és hívjuk a 112-es segélyvonalat. A tűzijátékokat árusító helyeket a rendőrség engedélyezi. Petárdázni még szilveszterkor is tilos, és a petárda birtoklása szabálysértésnek minősül, amely bírsága 150 ezer forint is lehet. Idén eddig 150 embert marasztaltak el, és összesen több mint 3 millió forint bírságot kell fizetniük.

A katasztrófavédelem szakhatóságként vesz részt a pirotechnikai termékeket árusító helyek engedélyezésében. Kitér arra is, hogy az árusok rendelkeznek-e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, és az árusítóhelyen megvannak-e az előírt tűzoltókészülékek. Szilveszter éjjel a tűzoltókat átlagosan 40–50 olyan tűzesethez riasztják, amelyet pirotechnikai eszköz szabálytalan használata okozott.

Haláleset is történt

Az év utolsó éjjelén körülbelül háromezer helyre riasztják a mentőket, tavaly ezek közül 17-szer tűzijáték okozta balesethez kellett menniük. Négy sérülés közül három a fejet vagy a kezet érinti. Minden évben előfordul súlyosabb, amputálással végződő baleset is, de 2009-ben halálos áldozatot is követelt egy tűzijáték.

HBN–VA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA