Amit mindenképp meg kell venni az újszülöttnek

A kiságy, a babakocsi és az autósülés beszerzése a szülők dolga, de ha babaváró csomagban gondolkodunk, még ezerféle más lehetőségünk van az ajándékozásra.

Ott van például a pelenka – nem túl kreatív, de igazán hasznos ajándék. Egyértelmű, hogy ezekre nagy szükségük lesz a kezdettől fogva. Legalább egy nagy csomaggal legyen bekészítve belőle, amikor a babát hazaviszik, mert 8-10 darab valószínűleg kelleni fog minden nap. Ezért nagyon érdemes jó sokat beszerezni belőle, hiszen ne feledjük, a baba hazaérkezése után nehezen lesz módja az anyának arra, hogy leugorjon pelenkáért a szupermarketbe!

A babakrém is nélkülözhetetlen, mert sok pici allergiás a pelenkákra. A babaszappan és -sampon is jó ajándék, hiszen sose használjuk a baba fürdetésére a saját kozmetikumainkat! A kisbabák bőre nagyon érzékeny, speciális törődést igényel. Vegyünk minőségi babaszappant, sampont, olajat és hintőport számukra. Érdemes cumisüvegeket is beszerezni, akkor is, ha szoptat az anya.

Babaápolási készlet

Ne keverjük a sajátunkat a kisbaba fésűjével, körömvágó készletével vagy egyéb ápoláshoz szükséges holmijával. Széles fogú, lágyabb babafésű kell, valamint célszerű a kicsinek egy külön táskát fenntartani, amelyben a neki való eszközöket tároljuk. Tartsuk őket sterilen, ne legyen esélyük valamilyen módon befertőződni – tanácsolja a Napidoktor.hu.

A legjobbat, de észszerűen

Amikor érkezik a baba, a szülők eldöntik, hogy mindenből csak a legjobbat fogja megkapni. Legyen az babakocsi vagy ruha, akármelyik márkát választjuk is, alaposan nézzük meg az összetevőket, az anyaghasználatot: tudatosan keressük a legjobb ár-érték arányú terméket!

Textilpelenkát használna?

A statisztikák szerint egyetlen gyermek 4-6 ezer pelenkát használ el szobatiszta koráig. Ez csaknem egytonnányi hulladékot jelent gyermekenként. Azokban az országokban, ahol a ’70-es évektől elterjedt lett az eldobható pelenka használata, manapság egyre több szülő tér vissza a mosható textilpelenka valamely változatához, környezetvédelmi és takarékossági okokból egyaránt. Mielőtt pelenkát vásárolunk az újszülöttnek, érdeklődjünk az anyukájától, hogy milyet szeretne használni. Egyes bababoltok már tanfolyamot is tartanak a modern mosható pelenkák használatáról, s annak megismerésében is segítenek, hogy milyen választék van a piacon.

