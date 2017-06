Amit csak elképzelhet

1994 karácsonyán egy fiatalember, telve erővel és kreativitással, elhatározta, hogy megvalósítja álmát, olyan esti programot kínálva a turistáknak, ami biztosan hozzájárul a kikapcsolódásukhoz. Rápolthy István a Tuba Tanyával mára követendő példává és fogalommá vált Hajdúszoboszló környékén, sőt országos szinten is.

Az elmúlt húsz év legnagyobb tanulsága, hogy töretlen szorgalommal, mélypontok nélkül, folyamatosan felfelé ívelő népszerűséggel is lehet csinálni, amit az ember szeret. Közel tízezer vendéglátós estével a háta mögött, Rápolthy István hozzáértése, vidámsága, szakmaszeretete mindenkinek például szolgálhat. Ezek nem a búcsú sorai, hanem azért születtek, mert Rápolthyék életében immár kicsit másként folytatódik az élet. Hogy miként? Pontosan még nem látni, de az elmúlt 23 évben felnőttek a gyerekek (Edit és Balázs), akik – gondolom ez senki számára nem kérdés – turizmussal foglalkoznak: egyikük a fővárosban, a másik a Balatonnál dolgozik.

Biztosan nehéz lesz két hét múlva úgy ébredni, hogy nem kell rohanni, kapkodni. Még úgy is, hogy Kati, az örök támasz, a nyugodt légkör megteremtője most is bölcsen szervezi a háttérben a család életét. Talán új célokat sem lesz olyan könnyű gyorsan találni, márpedig István természetéből fakad, hogy keres majd valamit. Az viszont biztos, hogy az új korszak újabb és újabb sikereket tartogat a Rápolthy-család számára. Ehhez kívánok annyi jót a családom és a magam nevében, amit csak ember el tud képzelni.

Kósa László, Gyöngyös, 2017. június 24.

