Amint jégre lépett, eldőlt Győrfi Katinka sorsa

Győrfi Katinka még csak 14 éves, de már rengeteg szép sikert könyvelhetett el eddigi pályafutása során. A korosztálya egyik legtehetségesebb műkorcsolyázójának tartott lányt szülei tíz évvel ezelőtt vitték el először a jégpályára, amely azóta második otthona lett a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola ifjú reménységének.

Fotó: Matey István

– Anyukám nagyon szerette a balettot, de elsőként mégis a jégcsarnokba vittek el, mivel hallotta, hogy a korizás rengeteget segít a koordinációs készségeken.

Amint jégre léptem, eldőlt a sorsom, rögtön beleszerettem az egészbe, és ott ragadtam.”

– Mint sokan mások, én is a Jégkarc Egyesületen belül kezdtem el foglalkozni komolyabban a műkorcsolyával, majd idővel átkerültem a Debreceni Sportiskolához. Az évek során egy kis családdá forrtunk össze a többiekkel, ami a szülőknek is megnyugvás, hiszen tudják, jó helyen, jó kezekben vannak a gyermekeik. Nekem a kezdetektől Gyulai Györgyi volt az edzőm, eddig ő kísérte végig a pályafutásomat, olyan, mintha a második anyukám lenne. De mellette sokat köszönhetek Pinczés Tamás atlétika-, valamint Laczó Zsuzsanna balett edzőnek is – eleveníti fel a kezdeteket Katinka.

Figyel a tanulmányokra is

Ahogy teltek az évek, sorra jöttek a sikerek, a remek eredményeknek köszönhetően Katinka meghívást kapott a válogatott összetartásokra, egyesületében pedig az év műkorcsolyázója, az év sportolója, illetve jó tanuló jó sportoló díjjal is elismerték.

Fotó: Matey István

– A 2015-ös volt eddig talán a csúcsévem, mert ekkor országos bajnok lettem, igaz, egy évvel később sérülés miatt nem védhettem meg sajnos a címemet. A vasárnap kivételével gyakorlatilag minden nap több órát edzünk, amit nem mindig könnyű összeegyeztetni a tanulással, de ha valamit örömmel csinál az ember, akkor még így is bőven megéri. Középiskolai felvételire készülök, így mostanában kevesebbszer volt módom a tréningekre ellátogatni, és a válogatott gyakorlásaira sem tudtam elutazni Budapestre. Pedig azok az összetartások nagyon hasznosak, hiszen új ingerek érnek, és látom, hogy a többiek mennyit léptek előre az utolsó találkozás óta. Ezekből az alkalmakból is merítek motivációt, ami időnként nagyon jól jön a hajnali keléseknél. A Tóth Árpád Gimnázium egyik nyelvi osztályában szeretnék tovább tanulni, mivel minél gyorsabban meg akarok tanulni angolul, hogy adott esetben nemzetközi táborokba is mehessek – árulja el a céltudatos korcsolyázó.

Olimpia, majd revü

Katinka természetesen figyelemmel követte a téli olimpiát, és nagyon tetszett neki, hogy Tóth Ivett olyan merész és kreatív programot adott elő. Egyébként az átlagtól eltérő előadás tőle sem áll távol, ugyanis tavaly Tina Turner egyik slágerére táncolt, és azt is remekül fogadta a közönség.

Fotó: Matey István

– Nagy példaképem az olasz Carolina Kostner, akinek a pályafutása rajtam kívül még rengeteg emberre van óriási hatással világszerte. Bár már nem számít fiatal versenyzőnek, ennek ellenére még mindig olyan gyönyörűen korcsolyázik, hogy öröm nézni. Mint a legtöbb sportolónak, nekem is az olimpiai szereplés az álmom, nagyon jó lenne átélni a semmihez sem hasonlítható hangulatát. A későbbiekben pedig szeretnék egy revüben fellépni, mert csodálatos volna korcsolyázva körbeutazni a világot.

MSZ

