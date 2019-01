Amigo bízik a jó folytatásban

A 17 órától kezdődő találkozón Berényi Sándor együttese tovább folytathatja imponáló hazai sorozatát, mégpedig egy közvetlen rivális ellen, hiszen a Kecskemét érkezik az Oláh Gábor utcai sportcsarnokba a forduló zárómérkőzésén – olvasható a deacbasket.hu-n, a debreceni kosárcsapat hivatalos oldalán.

Szezon eleje óta sokat javult a játékom, de még mindig van hova fejlődnöm.” Daniel Amigo

Jelenleg mindkét gárda 7–7-es mérleggel áll, így a középházba jutás szempontjából nagyon fontos összecsapás elé néznek a felek. A második fordulóban már találkoztak egymással, s bár a félidőben még a DEAC vezetett Kecskeméten, a végén 14 pontos győzelmet arattak a hirös városiak. Forray Gábor együttese egy ZTE elleni hazai győzelemmel hangolt a hétvégi megmérettetésre, míg Bognár Kristófék nagy pofonba szaladtak bele az év első mérkőzésén Körmenden.

Egy jó félidő nem elég

– A vasi városban csak egy félidőn keresztül tudtunk pariban lenni az ellenféllel, utána nagyon rosszul játszottunk. Ezt minél hamarabb el kell felejtenünk, és most már csak a Kecskemét elleni találkozóra kell fókuszálnunk. A hétközi forduló miatt ezúttal kevesebbet tudunk készülni az ellenfélből. Hazai pályán eddig nagyon jól teljesítünk, egy kivételével az összest megnyertük; azt gondolom, erre vasárnap is jó esélyünk lesz – vélekedett a találkozóról Daniel Amigo.

Mumus

Bár a DEAC még csak második évét tölti az élvonalban, a Kecskemét ezalatt a rövid idő alatt is egyfajta mumussá vált a debreceniek számára. Ki ne emlékezne a múlt szezonban elszenvedett hazai vereségre, mely után lemaradt a Magyar Kupáról az együttes, és ezt követően nagyon komoly hullámvölgybe került. Idén azonban jóval stabilabban teljesít a Berényi-csapat, és az eddigi hazai mérleget tekintve bátran ki lehet jelenteni, hogy a hajdúságiak a mérkőzés esélyesei.

Tud még fejlődni

– Mivel csak néhány edzésünk van a meccsig, csak általános dolgokra maradt időnk, megpróbáljuk kielemezni a játékaikat és a védekezésüket, és egyénileg is feltérképezni őket, melyben a szakmai stáb ezúttal is nagy segítséget nyújt nekünk. Azt gondolom, hogy a szezon eleje óta sokat javult a játékom, de még mindig van hova fejlődnöm. A társak is egyre jobban bíznak bennem, én is magabiztosabb vagyok, vasárnap is megpróbálom a tőlem telhető legjobbat nyújtani – zárta szavait az amerikai-argentin center.

