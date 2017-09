“Amíg ő jól érzi magát, addig versenyzünk”

Már gyermekkorában is mindig lemaradt a buszról, hogy gyalog mehessen haza. Mint mondja, nem volt olyan alkalom, hogy egy kóbor kutya ne szegült volna mellé. – Az volt a vágyam, hogy egyszer nekem is legyen egy fajtatiszta kutyám – eleveníti fel Szilágyi Barnabás, amikor a versenyekről kérdezem. Négylábú kedvencét, Annibale-t, egy ausztriai tenyésztőtől vásárolta 15 hónapos korában. A kölyök igazából nem volt eladó, de miután arról beszélt a tenyésztőnek, hogy „show kutyát” csinálna belőle, megvehette.

“Jól bírja az utazást, nagyokat alszik és hangosan horkol.” Szilágyi Barnabás

Azért erre a fajtára esett a választása, mert a nápolyi masztiff nagy hatással volt rá. – Egyszer megláttam egy kerítés mögött egy tíz számmal nagyobb bőrben lévő kutyát. Nem akartam hinni a szememnek! Erős csontozatú volt és olyan kisugárzása, hogy egyből levett a lábamról. Akkor szerettem meg ezt a fajtát – magyarázza. A masztiffokat gladiátorkutyaként tartják számon a történelemben, bár azóta valamennyire megváltozott a küllemében, sokkal lomhább lett. Barnabásnak nem volt mindig szerencséje a kölykök megválasztásával, kettőt, hármat is vásárolt, mire rátalált Annibale-ra, aki hűen reprezentálja fajtáját. Ami fontos szempont egy-egy kiállítás során.

A hímek esélyesebbek

Magyarországon az FCI, a Nemzetközi Kinológiai Szövetség szervez küllemkiállításokat; az ebfajtákat tíz csoportra osztják megjelenés vagy szerep alapján. Egy-egy ilyen megmérettetésen a bírák figyelik az állatok egészségi állapotát, mozgását, a fajtajegyeket. Egy nápolyi masztiffnál fontos az egyenes hát, az erős csontozat, a faroktartás, a bőrözöttség és a fejméret. A kutyákat be kell mutatni a bíráknak. – Van egy sztenderd beállítás, de kérhetnek körkörös mozgást vagy akár „T” betűt is. Mindig úgy kell felvezetni, hogy a bíró ne az én lábamat lássa, hanem a kutyát, ő legyen a bíró felé – fejtette ki Szilágyi Barnabás, hozzátéve: a kanok nagyobb eséllyel indulnak, a szuka győztes ritka.

Sok időt igényel

A nápolyi masztiff ritka fajta, sokat kell vele foglalkozni, a bőrözöttsége rendszeres ápolásra szorul. Fontos odafigyelni a megfelelő táplálkozásra, Annibale napi egy alkalommal kap tápot. Emellett vitaminokat, étrend kiegészítőket is adnak neki. Testsúlya 90 kilogramm, de télen és ősszel többet mutat a mérleg. Az étvágya nem túl jó, ezért néha akadnak gondok az evéssel, olyankor mindennel próbálkoznak, csak hogy kedvenc tökéletes formában legyen. Az sem jó, ha túl sokat hízik, mert a versenyeken nem tud könnyedén mozogni. – Igazából az egész élete folyamatos készülődés. Mióta megvásároltam, tudatosan készültünk a kiállításokra, szokjon hozzá. Jól bírja a hosszabb utazást is, olyankor nagyokat alszik és hangosan horkol.

És tenyészteni?

Barnabás célja az volt, hogy bebizonyítsa, nápolyi masztiffal is lehet sikereket elérni. Minden kitűzött címet elértek, és a férfi fejében megfordult már, hogy maga is tenyéssze a fajtát. Ám egyelőre úgy véli, a versenyzést és a tenyésztést nehéz összeegyeztetni. – Ha egyszer is látnám, hogy a kutya enervált, húzni kellene vagy nem azzal a fölszegett farokkal, boldogan ugrana a kocsiba, abbahagynám. Amíg ő jól érzi magát, addig versenyzünk – jegyzi meg a végére.

HBN–FE

Handlerek is futnak vele

Annibale eddig 13 országban versenyzett. Magyarországon elérte a Hungária Champion, Hungária Grand Champion és Hungária Show Champion címet is. Mivel több ország bajnoka, ezért megkapta a Multi Champion titulust is. A már említett 10 osztály legszebbjei közül kerül ki egy győztes, Annibale már 100 fajtagyőzelemmel rendelkezik. Ezt az eredményt másfél év alatt érték el. A gazdája nem mindig tudja elkísérni, ilyenkor úgynevezett handlereket vesznek igénybe. Ők olyan kutyavezetők, akik együtt gyakorolnak az ebekkel és elkísérik őket a megmérettetésre.

