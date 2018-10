„Amíg nem tudunk gólt lőni, nem fogunk nyerni se”

SZOMBAT

Derecskei LSE–DVSC – II. 1–6 (1–3)

150 néző. Vezette: Tóth T. (Katona D., Buczkó B.)

Derecskei LSE: Bun R.–Vadász I. (Hüse S.), Szilágyi M., Sólyom M., Csizmadia Cs. (Pintér D.), Rózsa O. (Burkus D.), Alimán J., Gali V., Menyhárt N., Juhos L., Papp Á. (Fekete L.) Edző: Szép Sándor

DVSC – II.: Szalánczi Z.–Molnár M. (Kozák A.), Gafouroglou A. (Lakatos N.), Damásdi A. (Szutor T.), Bencze Z. (Krajcsó K.), Zsóri D., Kuti K., Bárány D., Nikitscher T., Tüzes Zs. (Tonhaizer F.), Nagy K. Edző: Fikker Ferenc

Gól: Sólyom M., illetve Bárány D., Kuti K., Papp Á. (ög), Zsóri D. (3) Jók: mindenki, illetve Kuti K., Bárány D., Zsóri D., Tüzes Zs. Ifi: 7–0

Szép Sándor: Amatőr foci-Profi foci 1-6. Köszönöm a csapatomnak a tisztes helytállást és további sok sikert a DVSC-nek.

Fikker Ferenc: Ütős, kemény ellenféllel játszottunk ma egy nehéz meccset, ahol nehezen sikerült gólt szerezni. Minimális passzjátékot tudtunk kivitelezni a Derecske szervezettsége és fegyelmezettsége miatt. Három gól után megszakadt a játék.

Hajdúböszörményi TE–DEAC 4–1 (2–1)

150 néző. Vezette: Tatár I. (Vilmányi S., Katona K.)

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T.–Oláh N. (Bányász K.), Tóth T., Borbély M., Szathmári Zs., Misák S. (Bereczki T.), Fodor T., Barna B. (Nagy M.), Kerek B., Tóth B. (Nagy M.), Linzenbold Zs. (Kovács M.) Edző: Bogdanovics Igor

DEAC: Rácz T.–Nagy K., Csák Zs., Barabás Z. Tar G. (Tóth T.), Molnár M. (Bíró R.), Révai Z. (Blága T.), Párducz T., Báló Á. (Fodor T.), Kincses D., Szarka J. Edző: Katona László

Gól: Oláh N. (2), Barna B., Bereczki T., illetve Nagy K. Jók: Oláh N., Barna B., Szathmári Zs., illetve Rácz T., Nagy K.,Szarka J. Kiállítva: Csorvási T. Ifi: 2–4

Bogdanovics Igor: Mondtam a fiúknak a meccs előtt, hogy egy vereségnek a legjobb ellenszere a győzelem. Kértem tőlük, hogy tegyenek meg mindent, hogy ezt a meccset megnyerhessük. Köszönöm nekik, hogy hallgattak rám és mindent meg is tettek, amit kértem tőlük.

Katona László: A jobbik csapat megérdemelten győzött. Ezzel együtt volt az egyenlítésre 2–1-nél, amikor ziccer helyzetünket követően kiállították a hazai kapust. Fél órát emberelőnyben játszottunk, de túlzottan vérszemet kaptunk. Nagyon kinyíltunk, így az ellenfél gyors játékosainak területet adtunk és ők éltek a lehetőséggel.

Sárrétudvari KSE–Nyíradony VVTK 1–1 (1–0)

150 néző. Vezette: Nagy T. (Pósa Zs., Pál G.)

Sárrétudvari KSE: Kiss B.–Kiss T. (Fegyverneki M.), Szabó T., Kiss Cs., Bajnók I., Tóth N., Füleki B., Parti P., István B., Vass Á., Kiss D. Edző: Szabó Lajos

Nyíradony VVTK: Bákonyi N.–Szűcs Z., Kerecsen J., Nagy A. (Jeney D.), Gyurina J., Papp N. (Gerghel E.), Nagy G. (Takács A.), Vasas T. (Gáll F.), Erdős B. (Furó Zs.), Lakatos B., Kiss I. Edző: Antal István

Gól: Bajnók I., illetve Furó Zs. Jók: Kiss Cs., István B., Szabó T., Kiss B. Ifi: 6–0

Szabó Lajos: A mai napon igazságos döntetlen született. Nem úgy ment a játék ,mint az előző mérkőzéseken. Gyengébben játszottunk, mint szoktunk, de remélem, hogy visszanyerjük régi önmagunkat. A mérkőzés végén voltak lehetőségeink, de elhibáztuk őket. Az utolsó fél órát már nem a játékról szólt. A játékosok a szájukkal akarták megnyerni a mérkőzést. Elfáradtunk a végére. A játékvezetővel nagyon vártuk a mérkőzés végét. Bízunk a sikeres folytatásban. Hajrá Udvari!

Antal István: Lapzártáig nem nyilatkozott.

Berettyóújfalui SE–Bocskai SE Vámospércs 2–0 (1–0)

100 néző. Vezette: Takács I. (Dávid A., Gáti Cs.)

Berettyóújfalui SE: Sándor M.–Kardos I., Békési D., Nagy B., Csordás J., Moga E. (Jakab K.), Jancsó A., Ertsey Zs., Sándor Sz., Nagy R. (Szabó G.), Nagy I. (Ékes G.) Edző: Szitkó Róbert

Bocskai SE Vámospércs: Bányai Cs.–Nánási D., Kolompár K., Ménes M., Kolompár R., Balogh S. (Pólyik D.), Varga T. (Führer L.), Kolompár K., Kovács Gy., Károlyi A. (Kiss T.), Kiss I. Edző: Oláh Sándor

Gól: Jók: Kardos I., Békési D., illetve Ménes M., Kiss I., Kolompár K. Kiállítva: Nánási D. Ifi: 5–1

Szitkó Róbert: Nagyon kellett nekünk ez a győzelem bár nem túl gördülékeny játékkal sikerült megszereznünk. Ebben a szezonban sokkal jobb játékkal több meccsen is pont nélkül maradtunk.

Oláh Sándor: Ha higgadtabbak és koncentráltabbak vagyunk, más eredmény is születhetett volna.

Kabai Meteorit SE–Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E. 2–6 (1–2)

60 néző. Vezette: Forgács K. (Pocsai G., Puskás Z.)

Kabai Meteorit SE: Jónás B.–Nagy K.,Plókai G., Veres N., Kállai D., Kozma L., Piroska A., Lakatos Zs. (Kovács Gy.), Czidor R., Szörnyi R., Galgóczi P. (Farkas G.) Edző: Plókai Mihály

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bíró T. (Bajka M.)–Daru I., Kubán Z., Halász Z., Molnár Á. (Bacskai A.), Mertin L., Szabó G., Szabó B., Kiss R. (Tiba B.), Tömöri L., Biri B. (Erdős G.) Edző: Halász Zoltán

Gól: Plókai G., Czidor R., illetve Kiss R., Szabó B. (3), Bacskai A., Erdős G. Jók: Szabó B., Mertin L. Kiállítva: Kállai D. Ifi: 1–8

Plókai Mihály: Lapzártáig nem nyilatkozott.

Halász Zoltán: Az első félidőben roppant gyengén futballoztunk, de szerencsére így is előnnyel térhettünk a szünetre. A második játékrész első negyed órájában volt egy nagyon jó periódusunk, amikor sikerült eldöntenünk a mérkőzést és megszerezni a nagyon fontos három pontot.

VASÁRNAP

Hajdúnánási FK–Hajdúhadházi FK 1–0 (1–0)

50 néző. Vezette: Buczkó B. (Horváth G., Varga Gy.)

Hajdúnánási FK: László T.–Csatári D., Kiss A., Kondora K. (Cservák T.), Perényi R., Gyöngy T. (Tóth D.), Polgár G. (Rőth A.), Bencze D., Szilágyi Á., Kiss L., Zsuga Á. Edző: Daróczi Péter

Hajdúhadházi FK: Nagy S.–Fekete I., Takács G., Kiss Zs., Horváth A. (Lakatos L.), Szép J. (Puskás Z.), Halder P., Hadházi D., Tóth V., Mihalik L., Rostás M. Edző: Pintér István

Gól: Gyöngy T. Jók: mindenki, illetve Csatári D., Kiss A., Szilágyi Á., László Tibor Ifi: 5–0

Pintér István: Hiába vagyunk mezőnyfölényben, amíg nem tudunk gólt lőni, nem fogunk nyerni se.

Daróczi Péter: A mai nap pozitívuma, hogy nagy szerencsével itthon tudtuk tartani a három pontot.

DASE–Monostorpályi SE 1–1 (0–1)

70 néző. Vezette: Csiszár K. (László J., Dobi Zs.)

DASE: Molnár B.–Mester L. (Pázmándi D.), Sütő B. (Dér I.), Kiss L., Dobos Á. (Barcza Á.), Rácz N., Haraszti P., Nagy B., Lázár R. (Németh K.), Nagy N., Polyák F. Edző: Dér István

Monostorpályi SE: Barna L.–Nyilas J. (Sándor B.), Patka J., Tóth A. (Bodnár L.), Rózsa N., Pataki E., Cseke B., Bereczky B. (Takács G.), Kiss G., Hegedűs Gy., Kőnig A. (Illés D.) Edző: Kaszás János

Gól: Haraszti P., illetve Pataki E. Jók: Haraszti P., Polyák F. Ifi: 1–5

Dér István: Két ellentétes félidőt produkáltunk. Nyerhettünk is volna és az ellenfél is elvihette volna a három pontot, de így igazából igazságos döntetlen született. Ismét siketült vert helyzetből felállnunk, de most sajnos nem sikerült fordítanunk.

Kaszás János: Lapzártáig nem nyilatkozott.

Hajdúszoboszlói SE–Hosszúpályi SE 6–1 (2–1)

200 néző. Vezette: Hajdú I. (Gáti Cs., Katona K.)

Hajdúszoboszlói SE: Bánhegyi Z.–László R. (Németi M.), Pallagi J. (Szabó G.), Kálmán Z. (Butor Cs.), Gyügyei Z., Szabó B. (Pap L.), Kovács M. (Nagy J.), Márton D., Pataki P., Czimbalmos Z. (Bacsó A.), Tóth L. Edző: Erdei István

Hosszúpályi SE: Almási J. (Papp G.)– Kiss A., Szabó P., Tatár E., Lakatos K., Szabó G., Lábas L., Nagy Zs., Erdei Z., Nagy I., Dobi Z. Edző: Selyem Nándor

Gól: Gyügyei Z. (3), Kovács M. (2), Tóth L., illetve Nagy Zs. Jók: Gyügyei Z., László R., illetve Nagy Zs., Lakatos K. Ifi: 5–0

Erdei István: Az első félidőben nagyon kapkodva játszottunk, amit szünetben megbeszéltünk, így a második játékrészben az történt, amit szerettünk volna.

Selyem Nándor: Alacsony színvonalú mérkőzésen megérdemelten nyert a Hajdúszoboszló, bár a gólkülönbség túlzott.

