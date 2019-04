– Tavaly is 32 embert, idén is ennyit foglalkoztatunk a közmunkában, de volt olyan év, amikor 59-en voltak. Úgy éreztük, ebben az évben is kell a 32 ember, hiszen van elég munka. Kértük és megadták – tájékoztat Takács József polgármester a közfoglalkoztatottak létszámáról, majd a tevékenységükre tér át.

Mindenképpen folytatják

– A legnagyobb programunk a mezőgazdasági. Abban amellett, hogy az intézményeinket, a közétkeztetést zöldségekkel látjuk el, a fűszerpaprika-termesztés kap nagy hangsúlyt. Célunk, hogy helyben tudjuk feldolgozni a termést. Tavaly még eladtuk megtermelt paprikát, 24 mázsát, nyersen, Szegedre. Ebben az évben viszont már a saját paprikaszárítónkban szeretnénk kezdeni a feldolgozást. Termelünk még csemegekukoricát a lakosság igénye szerint, a felesleget pedig Kabára, egy konzervgyárnak adjuk el.

Fotó: Kovács Péter

A településen működik egy aprítékgyártó is. Ebben a faluban keletkező nyesedéket dolgozzák fel a begyűjtést követően, majd a fűtőanyag elkészítése után azt a művelődési ház és az óvoda kazánjában tüzelik el. Az aprítékoló berendezést egy belügyminisztériumi pályázat segítségével szerezte be az önkormányzat. Közmunkások tartják karban a település szilárd burkolatú útjait, az útpadkákat, valamint a csapadékvíz-elvezető árkokat. Bekapcsolódnak a házi segítségnyújtásba, dolgoznak a közkonyhán is. A helyi sajátosságok programban kis varrodát működtetnek. Dísztárgyakat, használati tárgyakat készítenek, de az ott dolgozók varrják a nyolcadikosok ballagó tarisznyáját is. A közfoglalkoztatás hatékonyságát tekintve a varroda a legjobb, a legeredményesebb.

– A mezőgazdasági programunk végrehajtásához és a belvízelvezetéshez mindenképpen kell annyi ember, mint amennyit most foglalkoztatunk. Ami megy, azt nem akarjuk abbahagyni, már csak azért sem, mert vannak olyan újtikosi lakosok, akik máshol nem tudnak elhelyezkedni, vagy a versenyszféra munkaidőbeosztása nem felel meg számukra. Gondolok itt a kisgyermekes édesanyákra, illetve a nyugdíj előtt állókra vagy az egészségügyi problémákkal bajlódókra – beszélt a közmunkaprogram jövőjéről Takács József polgármester.

– Kovács Zsolt –

Rövid hírek Újtikosról

Vannak ide- és visszatelepülők is

Közel 900-an lakják a megye északnyugati részén lévő kis falut. Az elmúlt években sikerült mérsékelni a népességfogyást, vannak ide- és visszatelepülők is. Az önkormányzattól mind több fiatal pár igényli az első lakáshoz jutók támogatását. Ez régen évente egy-kettő volt, tavaly már hatot jegyeztek, ebben az évben pedig már ötnél tartanak.

Jelentősen kevesebb pénzből

Befejeződött az iskolaépület energetikai korszerűsítése. A 83 millió forint pályázati támogatással megvalósult környezetvédelmi beruházásban homlokzatszigetelést, nyílászáró cserét és napkollektorok telepítését hajtották végre. Mindennek köszönhetően az épület fűtésköltsége körülbelül egyhatodára csökkenhet.

Fotó: Kovács Péter

Újabb és nagyobb orvosi rendelő

Április végére tervezi az önkormányzat a megújított és kibővített orvosi rendelő átadását. A régi épületet energetikailag korszerűsítették, a tetejére napelemeket telepítenek, továbbá a korábbi megnagyobbításával egy lényegesen tágasabb várótermet, valamint babakocsi tárolót is kap az egészségügyi intézmény.

Helyben is van munkalehetőség

A településen az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Rajta kívül az újtikosiaknak helyben a mezőgazdasági vállalkozások adnak leginkább munkát, köztük egy több száz egyedet számláló bivalyfarm. Működik egy gazdasági társaság is, amely betonelemeket gyárt, a temető urnafala is ott készült, továbbá bekapcsolódnak a járdaépítésbe is.

Temető, közösségi tér és óvoda

A Magyar Falu Programban több pályázati területen is próbál támogatást elnyerni a település önkormányzata. Mint azt Takács József polgármester elmondta, az óvodafejlesztésre, a temető rendbetételére, továbbá a helyi két felekezet, a református és a római katolikus egyház közreműködésével közösségi terek kialakítására szeretnének pályázni.

Élénk a kapcsolatban Türével

2011-ben létesített testvértelepülési kapcsolatot Újtikos a Kolozsvár melletti Türe helységgel. Amellett, hogy a két önkormányzat egymás rendezvényeire ellátogat, a két falu lakossága között is élő a kapcsolat. Barátságok alakultak ki a családok között, kölcsönösen és rendszeresen látogatják egymást.

Simábbak lesznek a falu közútjai

Anyagi lehetőségéhez mérten folyamatosan újítja fel Újtikos szilárd burkolatú útjait a települési önkormányzat. A múlt évben a Petőfi utca kapott mintegy 1280 méter hosszúságban új aszfaltburkolatot. Ennek költsége 18 millió forint volt. Az idén úgy tűnik, kátyúzásra futja majd. Ezt a közmunkások végzik el hozzávetőlegesen egymillió forint költségből.

