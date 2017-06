Ami biztos, öt napig látható a Golgota

Bár a kép tulajdonosa, Pákh Imre és Papp László polgármester is bizakodó abban, hogy előbb-utóbb megnyugtatóan rendeződik a Munkácsy-festmény sorsa, jövő szombattól valószínűleg újra lepel takarja majd a Golgotát.

A több éve húzódó ügyben ugyan váratlan reménysugárnak tűnt a városvezető múlt heti bejelentése a trilógia eme darabjának „leleplezéséről”, de mindkettőjük úgy nyilatkozott, mindössze szombaton, illetve jövő hét keddtől péntekig lesz újra látható együtt a három kép, azután újra le fogják takarni a tulajdonos kérésének megfelelően.

A magyar származású amerikai műgyűjtő ugyanis sérelmezi, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott tárgyalások eredménytelensége után a festményt a magyar állam – szerinte jogtalanul – védetté nyilvánította, azaz nem vihető ki csak engedéllyel az országból. Pákh Imre állítja, esze ágában sincs ilyet tenni.

Több mint másfél éve nem látható együtt a három Munkácsy-kép, mert a trilógia egyik darabját le kellett takarni. A tulajdonos kérheti ezt, amennyiben a birtokában lévő műtárgy állami védettség alá kerül, azaz ő nem tudja kivinni az országból, de arról rendelkezhet, hogy senki ne láthassa. Jelenleg ez a helyzet a Golgotával, pontosabban csak szombatig, mert akkor ideiglenesen lehull róla a lepel.

Két fontos eseményhez

A kivételes helyzet hátteréről Papp László polgármester a Naplónak elmondta, két olyan közelgő esemény miatt kérte erre Pákh Imrét, amelyek nem lettek volna teljesek a Munkácsy-trilógia megtekintése nélkül. Szombaton Debrecen lesz a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat fővárosa, és a Magyarországi Református Egyház is itt tartja zsinatát a Helvét Hitvallás magyarországi elfogadásának 450. évfordulója tiszteletére. Hozzátette, a Golgota tulajdonosa azonnal igent mondott a „leleplezésre”, és bízik abban, hogy megnyugtatóan rendeződhet a kép sorsa, amit Debrecen polgármestereként természetesen kötelessége segíteni, hiszen város számára a Munkácsy-trilógia kiemelt fontosságú. Arra a kérdésre, hogy a mostani gesztus esetleg a korábban megmerevedett álláspontok közeledését jelenti-e, azt válaszolta, nem Debrecen a vevő vagy az eladó, így a tárgyalások tartalmáról nem tud nyilatkozni.

Fotó: Matey István

Megkeresésemre Pákh Imre is gesztusgyakorlásról beszélt, mert megértette, fontos és jelentős eseményekhez kért segítséget Papp László. A polgármestert is azok között említette, akikkel tartja a kapcsolatot a Golgota védetté nyilvánítása óta is. A magyar származású műgyűjtő úgy véli, van esély a megegyezésre, de ahhoz első lépésként a védettséget kellene róla levenni, s mint fogalmazott:

abban a pillanatban lehull a képről a lepel.

Mikor emlékeztettem arra, hogy a magyar állam azért vonta védelem alá, mert félő volt, hogy elviszi az országból, Pákh Imre határozottan cáfolta ezt a felvetést. Állította, azért vásárolta meg a képet, hogy Munkácsy művészetét minél szélesebb körben népszerűsítse, s más óhaja sincs, mint a trilógiát egyben láthassák az emberek. Hozzátette, nem az általa kért 9 millió dolláros vételár helyett felajánlott 6 millió közötti különbség zavarja igazán, hanem ahogy tulajdonosi jogait megcsorbították.

Nem állt le a folyamat

A jogtalannak vélt eljárást az amerikai üzletember megtámadta, de első fokon a fővárosi törvényszék helyben hagyta a védettségről szóló határozatot, ezért ügyvédei a Kúriához fordultak. Pákh Imre azonban hangsúlyozta, a jogi eljárás megy a saját útján, s ha már minden hazai lehetőséget kimerítettek, akkor fordul nemzetközi bírósághoz, de reméli, mégsem jogi úton rendeződik a Golgota sorsa.

– Égerházi Péter –

A festmény története

Munkácsy 1884-ben Párizsban festett Golgotáját 1887-ben Amerikába vitték, ahol egy üzletember vásárolta meg. Julian Beck amerikai kereskedő 1988-ban vette meg, majd 1991-ben hozatta kölcsönként Magyarországra, ahol restaurálták és kiállították.

Julian Beck az 50 ezer dollárért vásárolt képet felajánlotta megvételre a magyar államnak egymillióért, de csak 300 ezret akartak érte adni. A festményt Pákh Imre 2003-ban vásárolta meg tőle, elmondása szerint 7 millió dollárért, és 2004-től letéti szerződéssel a Déri Múzeumban volt. A sikertelen vételi tárgyalások után 2015. novemberben nyilvánították védetté.

