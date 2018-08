Amerikaifoci-gála Nagyhegyesen, jótékony céllal

A településen élő gyermekek lesznek ebben az évben a „Nagy emberek a kisemberekért – jótékonysági amerikai focigála” rendezvény kedvezményezettjeinek, amelyet a Hajdúszoboszló Rhinoceros Amerikai Football Sportegyesület tart augusztus 25-én a nagyhegyesi sportpályán. A 17 órakor kezdődő Hajdúszoboszló Rhinos vs. Budapest Expendables amerikai focimeccs előtt 14 órától bemutatót tart Nagyhegyest képviselve a helyi Fittness és Kettlebel csoport, a Thai Box szakosztály és az Orgona Mazsorett csoport, míg Debrecenből a Brasilian Jiu Jitsu – Combat Club, és hogy ezúttal se maradjon zene nélkül a kilátogató nagyérdemű, arról a karcagi Időrés zenekar fog gondoskodni.

Az iskola támogatásáról a helyszínen megvásárolható támogatói jegyek értékesítéséből befolyt összeggel gondoskodnak a Rinocéroszok! Arról pedig, hogy az amerikai foci az avatatlan füleknek is érthető legyen, ebben az évben is szakkommentátor fog gondoskodni helyszíni közvetítéssel. A belépés ezúttal is díjtalan.

2014. februárjában civilek szervező munkájával megalakult a Hajdúszoboszló Rhinoceros Amerikai Football Sportegyesület, amely fontos céljaként amerikai futball megismertetése és népszerűsítése mellett a jótékonyságot tűzte ki. Ahogyan az első három gála során, az idén is a gyerekekre gondoltak a gála szervezése során.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA