Amerikai zenekarával érkezik a Campusra az Ignite magyar frontembere

A magyar felmenőkkel rendelkező Los Angeles-i születésű énekes a zenei karrierje során már csaknem a fél világot bejárta – az Ignite csapatával nem csak az Egyesült Államokban, hanem Dél-Amerikában, Kanadában, Ausztráliában és Japánban is turnézott, az európai országokban pedig minden évben rendszeresen színpadra áll. Ez a zenekar, ahogy ő fogalmaz, annak idején egy lehetőség volt számára – tulajdonképpen ennek köszönheti a nemzetközi sikereket.

„Ha jön egy lehetőség, ragadd meg, és hozd közel magadhoz. Ha van egy jó zenekarod, becsüld meg, különben elszalasztod” – mondja az énekes, aki most egy újabb lehetőséggel élve a magyar zenészekből álló Zoli Band csapatával vett fel új lemezt.

„Még az Ignite előtt indult az egész, már akkor is próbáltam írni kicsit könnyedebb hangvételű dalokat, de az amerikai zenekarommal sosem játszottunk ilyen stílusú számokat, mindig a kommunizmusról, háborúról, fájdalomról és veszteségről szóltak a nóták. Nem tudom, miért, de fiatalon ez volt a véremben. Ebben a korban viszont, közel az ötvenhez már nehéz megemészteni, ha minden este negatív dolgokról énekel az ember. A koncertek után a fájó emlékeket feldolgozni újra és újra nem túl jó érzés” – magyarázza Zoli, hozzátéve, régen is irigyelte azokat az előadókat, akik folyton csak pozitív dolgokról, szerelemről, csajozásról énekeltek, de ő hiába szeretett volna, akkoriban képtelen volt ilyesmikről írni. Bár úgy érzi, zenészként mindent elért, amit szeretett volna, valamiféle megmagyarázhatatlan düh volt benne folyton, ami mostanra elmúlt, és ebből kifolyólag átértékelt bizonyos dolgokat.

„Egész életemben futottam a siker után és rájöttem, hogy szart sem jelent. Ha nincs időd lelassulni, békességgel a szívedben és a fejedben leülni kicsit, akkor mi értelme? Régen azt hittem, az a siker, ha minél nagyobb színpadon állhatok, vagy jobb gépekkel, biznisz osztályon utazhatok, de ez nem így van. Ami számít, hogy szeresd azt, aki a tükörből visszanéz, hogy a gyerekeid azt mondják, jó apa vagy, hogy jó viszonyban legyél a testvéreddel és a szüleiddel – minek máshol keresni, ha a legfontosabb dolgok igazából előtted vannak?” – magyarázza.

Téglás azt mondja, mindig is nagy álma volt, hogy a Zoli Banddel megjelentessenek egy új albumot. Bár a formáció régóta létezik, korábban már két lemezt kiadtak, klipet is forgattak és turnéztak Európában, de ennél komolyabb dolgokba nem vágott bele a csapat. Az utóbbi időben viszont már Zoli is egyre több időt tölt Magyarországon – évente négyszer jön haza Amerikából, alkalmanként pedig akár egy hónapig is marad. Nem titkolt szándéka, hogy egyszer végleg ide költözzön, mert hiába született Los Angelesben, azt mondja, igazán itt érzi magát otthon.

Az, hogy Kaliforniában születtem, csak egy dolog. Persze hálás vagyok érte, mert egészen máshogy látom a világot, de ez nem jelenti azt, hogy amerikai vagyok. Ahogy mondani szoktam: amerikai fej, magyar szív”

– magyarázza a származására köztudottan büszke énekes.

A Zoli Band csapata más bandákból ismert zenészek közreműködésével állt véglegesen össze – Lukács Peta (Bikini), Horváth István (Blind Myself), Szolga József (Idoru) és Mihalik Ábel (Kispál és a Borz, Kiscsillag, Drastik Putto) csatlakozott Téglás Zoltánhoz. A készülő album dalait Veresegyházon rögzítette a zenekar.

„Csináltunk egy stúdiót a nagymamám házában, amit „Nagyi Studios” névre kereszteltem. Mivel onnan származom, nagyon jó érzés ott dolgozni. Már felvettünk nyolc dalt, de júliusban még rögzítünk öt vagy nyolc számot és ezek közül a legjobb 12 kerül majd fel a lemezre, ami reményeim szerint ősszel megjelenik” – mondja Téglás. A nóták stílusát az énekes „érett rock”-ként jellemzi – szerinte ezek olyan dalok, amelyek egy 40 pluszos embernek segítenek elfelejteni a problémáit, ha mondjuk hazafelé vezetve az autóban hallgatja. A számokat egyébként közösen írták, és bár magyar zenészekből áll a banda, többet közülük angol szöveggel.

„A magyar nyelv szabályai, amiket én ugye nem tanultam meg, megnehezítik a dalszövegírást. Főleg a hangsúlyozás jelent kihívást nekem. Ha mégis magyarul írok, sokszor nyúlok híres költők műveihez” – magyarázza. „Rendszeresen hallgatok Tankcsapdát vagy más magyar zenekarokat. Az Edda is például nagyon szép szavakat használt a 70-es években. A Fémszívű fiú számomra az egyik legszebb nóta, a legdurvább jelentéssel. Fel is fogom dolgozni angolul” – teszi hozzá.

Az énekes legközelebb nyár közepén jön Magyarországra, mikor is újra stúdióba vonul majd a Zoli Band. Ez alkalommal viszont az Ignite csapata is elkíséri, az amerikai zenekar ugyanis július 20-án a debreceni Campus Fesztiválon koncertezik. „Ha a Zoli Banddel kiadunk egy lemezt, egyáltalán nem jelenti azt, hogy az Ignite-ot feladom. Minden évben írunk néhány számot és turnézunk Európában. Az emberek szeretik és nekem is szükségem van rá” – mondja Téglás.

A kaliforniai banda egyébként legutóbb 2016 decemberében játszott Debrecenben, az európai turnéjukat a Roncsbárban zárták. Idén a július 20-ai koncert lesz az egyetlen magyarországi bulijuk, ráadásul a Campuson olyan együttesekkel követik egymást a színpadon, melyekkel Téglás baráti viszonyt ápol: a miskolci Paddy and the Rats volt az Ignite nyitózenekara a 2016-os európai koncertjeiken, a Tankcsapda tagjait pedig szintén régóta ismeri az énekes – Lukács László május 4-én tartott születésnapi koncertjén is ott volt.

„Nagyon szeretek Magyarországon játszani. Bár nehéz, mert sehol máshol, de itt mindig izgulok – elsősorban, mert magyarul kell beszélni. Mindig igyekszem a legjobbat kihozni magamból, hogy azok, akik eljönnek a koncertünkre, arra a másfél órára elfelejtsék a problémáikat” – mondja. „Próbálok energiát adni nekik, és én is annyi erőt kapok vissza tőlük, hogy az hihetetlen. Érzem, hogy szeretnek és én is szeretem őket. Magyarországon minden koncert olyan, mint amikor az első szerelmével találkozik az ember.”

– Pogonyi Nóra –

