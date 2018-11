Amerikai választások – Rendkívül szoros küzdelemben a republikánusoké maradt Florida kormányzói posztja

Floridában az eddigi kormányzó, a republikánus Rick Scott két ciklusban irányította az államot, így nem indulhatott újra, ezért a szövetségi szenátusi választáson indult, és nyert is. A kormányzói hivatalért a Donald Trump elnök támogatását élvező Ron DeSantis, és a floridai főváros, Tallahassee polgármestere, a 39 éves afroamerikai Andrew Gillum szállt versenybe. DeSantis egy százalékkal győzött. A félidős törvényhozási választásokkal egy időben 36 államban választottak kormányzót, és általában a papírforma érvényesült. A demokrata és a republikánus kormányzókat újraválasztották, vagy aki visszavonult, helyette ugyanazon párt jelöltje mellett döntöttek a választók.

Megőrizték kormányzói posztjukat a középnyugati és déli államok republikánus politikusai, köztük például Alabama, Arizona, Wyoming, Maryland, és Texas vezetői, vagy Ohióban John Kasich helyett – mivel két ciklusban volt kormányzó, ezért nem indulhatott újra – a szintén republikánus Mike DeWine-nak szavaztak bizalmat. Ugyanígy a demokrata érzületű tagállamokban újraválasztották a demokrata kormányzókat. New York államban ismét Andrew Cuomo lett az első ember, Hawaii is “megtartotta” a demokrata David Ige kormányzót. Kaliforniában Gavin Newsome eddigi kormányzó-helyettes, San Francisco korábbi polgármestere költözhet be a sacramentói kormányzói palotába. Elődje, a 80 éves Jerry Brown visszavonult az aktív politizálástól.

Nem sikerült viszont a demokrata áttörés Georgiában, ahol a párt jelöltje, Stacey Abrams mellett még az amerikai televíziós showműsorok királynőjeként elismert Oprah Winfrey is kampányolt. Ha megválasztották volna, Abrams lett volna e déli állam első női afroamerikai kormányzója. A pálmát végül 51 százalékos eredménnyel a republikánus Brian Kemp vitte el.

A törvényhozói és kormányzó-választások mellett 37 államban 155 népszavazást is tartottak. Alabamában és Nyugat-Virginiában például megszavazták a helyi alkotmány módosítását annak érdekében, hogy szigorítsák az abortusz szabályozását. Alabamában a most megszavazott alkotmánymódosítás a még meg nem született gyermekek jogainak támogatását, alkotmányos védelmüket mondja majd ki, a nyugat-virginiai alkotmánymódosítás pedig azt, hogy a szerényebb jövedelműek egészségügyi ellátását biztosító állami Medicaid-programból nem lehet finanszírozni az abortuszt.

Hat államban a bűncselekmények áldozatainak – államonként eltérő – védelmére voksoltak igennel. Coloradóban, Michiganben, Missouriban és Utah államban a választási körzetek újraszabását szavazták meg. Michiganben elfogadták, hogy a 21 évesnél idősebb állampolgárok szabadon élvezhessék a marihuánát, Floridában a kutyaversenyek betiltását szavazták meg 2020-ig. Az alabamaiak 70 százaléka pedig arra az alkotmánymódosítási javaslatra mondott igent, amely lehetővé teszi a Tízparancsolat kihelyezését állami hivatalokban és közterületeken.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA