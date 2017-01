Amerikai sajtóértesülések szerint Trump a CIA titkos külföldi börtöneinek újranyitását tervezi

Washington – Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök rendeletet készít elő a CIA titkos külföldi börtöneinek újranyitására. Az erre vonatkozó tervezetet a The New York Times és a The Washington Post közölte szerdán.

A tervezet szerint Trump visszavonná Barack Obama korábbi elnök 2009-ben hozott rendeletét a guantánamói börtöntelep bezárására, ami aztán a kongresszus döntése miatt máig nem történt meg. A volt elnök elrendelte továbbá a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) külföldön fenntartott börtöneinek bezárását, a kínzásos kihallgatási módszerek megszüntetését, és a rendeletben lehetővé tette a Vöröskereszt számára, hogy bármely amerikai börtönben felvehesse a kapcsolatot a fogvatartottakkal. Értesülések szerint a Trump-terv megteremtené a jogi lehetőséget is a George W. Buh elnöksége idején – a terrorellenes harc jegyében – külföldön létrehozott titkos börtönök újranyitásához, felülvizsgálná a CIA és az amerikai hadsereg által alkalmazott kihallgatási módszereket, ismét bevezetve kínzásnak minősülő módszereket, például a vízbefojtás szimulálásával történő vallatást. Az új elnök nem záratná be a már csak 41 foglyot őrző guntánamói fogolytábort, hanem a jövőben is ott helyezné el az al-Kaida és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tagjait. John McCain, arizonai republikánus szenátor a sajtóinformációkra reagálva szerda délelőtt közleményt adott ki, amelyben emlékeztetett: hogy Mike Pompeo, a CIA új vezetője a szenátusi meghallgatáson amellett kötelezte el magát, hogy a hírszerzés tiszteletben tartja a hadsereg által meghatározott és érvényben lévő kihallgatási módszereket, James Mattis védelmi miniszter pedig szavát adta neki, hogy ez a hadseregben is így lesz. "Az elnök annyi rendeletet írhat alá, ahányat csak akar, de a törvény az törvény" – hangsúlyozta McCain szenátor. – MTI –