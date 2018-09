Amerikai nagykövet: szeptember 11. megerősíti, hogy éberen figyelni kell a terrorveszélyre

A videófilmben – amelyet a nagykövetség a Facebook-oldalán tett közzé hétfőn – a nagykövet azt mondta: “nem feledjük a világ minden tájáról felénk áradó baráti támogatást, köztük NATO-szövetségesünkét, Magyarországét, akik mind szolidaritásukról biztosítottak minket azokban a nehéz időkben”.

Úgy vélte, az amerikaiak számára szeptember 11. olyan nap lett, amelyen felidézik az elhunytak emlékét, és tisztelegnek a készenléti egységek bátor áldozatvállalása előtt. Egyúttal megerősítik elhatározásukat, hogy megvédik a sajátjaikat, és mindig éberen figyelnek a terrorveszélyre – jelentette ki.

A New York-i születésű diplomata felidézte: a városban volt a terrortámadások idején, éppen előválasztás volt, és szavazni ment. “Amikor nem sokkal később kiléptünk az épületből, a világunk megváltozott. Láttuk a káoszt, megcsapta orrunkat a füstszag, és megéreztük a félelmet” – fogalmazott.

Emlékeztetett: idővel megtudta, hogy négy barátja is az áldozatok között van. “Sosem fogom elfelejteni a barátaimat, sem azt a csaknem 3000 embert, akiket oly kegyetlenül legyilkoltak azon a tragikus napon” – mondta.

David B. Cornstein közölte: emlékezni fog ugyanakkor mindazokra az amerikaiakra is, akik “sietve és a veszélyeket vállalva menteni próbáltak számukra ismeretleneket, az összetartozás és a közös cél szelleme által vezérelve”. Megtisztelőnek nevezte, hogy New York állam képviseletében több tűzoltó temetésén is búcsúbeszédet mondhatott.

A diplomata szerint felebarátaik, honfitársaik támogatása “ma fontosabb, mint valaha”. Ennek szellemében támogatja azt a hagyományt, amelyet a nagykövetség 2010-ben indított el a Magyar Vöröskereszttel közösen, és mindenkit arra hívott, hogy vegyen részt éves véradásukon, amelyet szeptember 11-én tartanak a Magyar Vöröskereszt budapesti székházában.

– MTI –

