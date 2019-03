Alváshiány, kávé, álmatlanság: ördögi körré alakulhat

– Sokan félnek attól, hogy kimaradnak valamiből, és ezt az érzést erősíti a sok közösségi oldal is, amit nézve úgy tűnik, mindenki pörög, rengeteg eseményben van része, és minden szuper az életében… Ez folyamatos összehasonlításra készteti az embereket, amiben nem akarnak alulmaradni. A mai fiatal generáció ebbe már beleszületik, kisgyerekkoruktól kezdve elárasztják őket az ingerek, a tevékenységek, a digitális világ, és ezt viszik tovább felnőttkorukra is – mondta el a jelenség lelki hátteréről Sárándi Andrea pszichológus.

Felborul a bioritmus

– Emellett erős a megfelelésvágy, a perfekcionizmus, nem érzik elégségesnek magukat, ha nem tökéletesen oldanak meg feladatokat; ami szintén nem a pihenésre ösztönzi az embert.

A mai ember átlag 2 órával alszik kevesebbet, mint 150 évvel ezelőtt, napközben pedig a fáradtságot gyakran kávéval, energiaitallal kompenzálja. Sárándi Andrea szerint bár az alvásmennyiség is számít, de ez nem jelenti azt, hogy 10-11 órát kellene aludnunk. A kutatások szerint 7-7,5 óra alvás az ideális, egyéni eltérésekkel. – Az igazi probléma az, hogy sokan ezzel szemben 4-5 órákat alszanak.

Természetesen ez káros, hiszen felborul a bioritmus, és a napközben kompenzálásként megivott túl sok kávé nem egészséges, az energiaitalokról nem is beszélve. Ráadásul ördögi kör alakulhat ki, mert ha koffeinnel túlpörgetik a szervezetüket, akkor azért sem tudnak aludni, aztán másnap kezdődik az egész újra – figyelmeztet.

Éjjeli baglyok

– Az, hogy valaki éjszakai bagoly vagy pacsirta típus, adottság. Viszont a legtöbb ember rugalmasan tud változtatni: ha olyan munkája, iskolai kötelezettsége van, hogy reggel hétkor fel kell kelnie, akkor képes átállni a korábbi lefekvésre. Sokan mégsem teszik ezt meg, hajnalig ébren vannak. Az oka valószínűleg a már említett tényezők összessége, a félelem attól, hogy kimaradnak valamiből, az önértékelés elégtelensége. Következménye viszont mind rövid távon, mind hosszú távon egészségromboló lehet. Többször lehet beteg, aki kialvatlan, többet szorong, sőt még az anyagcserére is negatív a hatása az éjszakázásnak – magyarázza a pszichológus. – A kevés alvás pszichés hátránya lehet figyelemzavar, hangulatingadozás, koncentrációs problémák, idő előtti kiégés, idegesség, szorongás, utóbbi sokszor épp amiatt is, hogy nem tudunk aludni és akkor rosszul fogunk teljesíteni másnap.

Rossz szokások

Sárándi Andrea néhány tanáccsal is szolgál, hogyan lehet javítani alvási rossz szokásainkon, kiszállni a mókuskerékből.

– A sokszor ismételt külső tényezőkkel kezdeném: a szoba megfelelő hőmérséklete, besötétítés, azonos időben ágyba menni, elalvás előtt csendes tevékenységek… Ha ez nem elég, a következő lépés lehet egy orvosi kivizsgálás. Ha ott nincs probléma, meg lehet próbálni szakembertől megtanulni a mindfulness meditációt, valamelyik relaxációs módszert, vagy kognitív- és viselkedésterápiás szakemberrel dolgozni a problémán. A sportnak, mozgásnak is jelentős szerepe van a jó alvásban! – hangsúlyozza. – Ha a belső hozzáállást nézzük: érdemes átgondolni a nap eseményeit, hogy ne a tudatalattink „rágódjon” rajta. Sokszor egyébként már az is segít, ha elfogadjuk, hogy most nem aludtunk túl jól, legalább azon nem stresszeljük magunkat, hogyan fogjuk kibírni a napot, milyen negatív hatásai lesznek az alváshiánynak. Ha nehezen tudunk elaludni vagy éjszaka ébredünk, foglaljuk el magunkat valami lehetőleg „unalmas” tevékenységgel; tanuljunk, olvassunk szakirodalmat, de semmiképp ne készítsünk terveket, ne olvassunk e-mailt, ne csekkoljuk a Facebookot és ne nézzünk izgalmas krimit – ezek felpörgetnek, nem segítenek az elalvásban!

SzT

