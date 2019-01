Alvás, citrom, zene és tanulás

Vizsga, állásinterjú, prezentáció: sokak számára ezek a szavak egyenlőek az izzadó tenyérrel és a heves szívdobogással. Életünk megkerülhetetlen próbatételei gyakran nem küzdhetőek le a „végy mély levegőt” praktikájával. Tanulmányaink során többször szóban kell helytállnunk a tanárok előtt, vagy épp munkahelyünkön előadást tartunk. Manapság kevesebb a szóbeli számonkérés az iskolákban, így azok az alapvető szónoki képességek, melyeket az előző generációk már alsó tagozatban elsajátítottak, ma hiányként mutatkoznak mind a tinédzserek, mind a fiatal felnőttek jelentős részénél.

Az egyetemi és főiskolai hallgatók ezekben a hetekben gyakran találkoznak a fent említett jelenséggel, hiszen a vizsgaidőszak során a fiatalokra nemcsak a beadandó dolgozat és az írásbeli vizsga, hanem gyakran szóbeli megmérettetés is vár. Hogyan alakul ki az egészséges izgalomból az a rendellenes és kellemetlen lelkiállapot, amely gyakran blokkolja szóbeli megnyilvánulásainkat?

Megkérdeztük a diákokat, hogyan boldogulnak ezekben a helyzetekben, szakértőinket pedig arról, hogy mit tanácsolnak azoknak, akik már a tételek láttán összerezzennek, vagy remegő lábbal indulnak állásinterjúra.

Úrrá lenni a félelmen?

A lámpaláz, a vizsgadrukk szinte valamennyiünk által ismert jelenség. Előfordulhat azonban, hogy olyan mértéket ölt, ami már viselkedésünkre, teljesítményünkre gátló hatással van. Márta Szilvia szakpszichológus szerint ezekben az esetekben teljesítményszorongásról van szó.

– A lámpaláznak sokféle oka lehet: a szüleink vagy a környezetünk túlzott elvárásai, teljesítményorientáltsága, de eredhet az iskolából, egy teljesítménycentrikus tanártól is. Az egyéni terápia mellett segíthetnek a csoportos módszerek is, amelyekkel megélhető a „nem vagyok egyedül” érzése is, mivel a csoporttagok támogató jelenlétével erősödik az önbizalmunk és pozitívabbá válhat az énképünk – mondja az Életpszicho­lógia Központ szakembere.

Rutinnal, zenével

Ákos és Adrienn az egyetem főépületének folyosóján készülnek a következő vizsgára. Ákos ötödéves filozófia szakos hallgató, és azt mondja, már hozzászokott a szóbeli megmérettetésekhez, de emlékei szerint az érettségi vizsga sem tudta kibillenteni a nyugalmából. Szerinte az, hogy ki mennyire izgatott vizsga előtt, részben személyiség, részben felkészültség kérdése. Adrienn harmadéves, anglisztika szakos hallgató. – Ez az utolsó előtti félévem, és sorra gyűlnek a szóbeli vizsgák is, ami megterhelő, mert nagyon szoktam előtte izgulni. A vizsgadrukkot mindig zenehallgatással csillapítom, így már az egyetemre érkezve nyugodtabban állok a kihívás elé. Ritkán fogyasztok koffeines italokat, inkább a víz és a pihenés az, amiben hiszek – mondja.

– Persze, hogy blokkol és lámpalázas vagyok, amikor a belső mozimban azt játszom le magamnak, hogy nem sikerül az előadás, a szavalás, a vizsga – állítja Soltész Ian életmód-tanácsadó. – Anyanyelvünk is tökéletesen kifejezi ezt: kép-telen vagyok valamire, de csak mert nincs belső képem róla, és kép-es vagyok rá, mert el tudom képzelni magamról, hogy sikerül.

Minden megmérettetés előtt el kell határoznunk, hogy bátorítói vagyunk önmagunknak, a környezetünknek, ez nagymértékben csökkenti a kínzó lámpalázat. Vizualizáljuk, lássuk is magunk előtt azt, ahogy sikerül, és természetesen tegyük meg a tőlünk telhető legtöbbet a felkészülésben”

– javasolja a szakember.

Gazi Noémi és Szöőr Fülöp Luca is megmérettetés előtt állnak | Fotó: Kiss Annamarie

Mi (nem) erősít?

A cukrozott, koffeines italokat minden esetben érdemes kerülni. A koffeintartalmú italok közül a legegészségesebb az őrölt kávé, de kizárólag mindenféle ízesítés és adalék nélkül. A zöld és fekete teák is serkentőek, de fogyasztásuk a már amúgy is heves szívverést tovább erősíti. Sokkal hatékonyabb a tudatos időbeosztás, így nem fogunk a hatalmas koffeinadagok után vágyakozni. Nem mindenki tudja, hogy a frissen facsart citromlé legalább ilyen jó élénkítő hatású, a magas C-vitamin- tartalma miatt felér egy nagy adag hosszú kávéval – tanácsolja a vizsgázóknak a szakértő.

