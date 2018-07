Álomtanuló-sarok kistinik számára

Tombol a kistini korszaknak definiált időszak, mikor még ennivalóan bújnak az emberhez, mert anya/apa hiányuk van, de már megvan az önérzetük ahhoz, hogy kikérjék maguknak, ha úgy szólunk nekik, hogy a hangsúly épp nem tetszik.

Adunk egy tippet a Kandy webáruház bútorait bemutatva, hogy a dackorszak ezen szakaszában hogyan vegyük rá gyermekünket a tanulásra, a környezetük hangulatosabbá és vagányabbá tételével.

Tanulj fiam, hogy legyen belőled valaki

Én még a régi iskola szerint nőttem fel. Csak az volt az elfogadható, ha mindenből szín jeles voltam. Ekkor azonban még nem volt meg a lehetősége szüleimnek, hogy egy csodálatos tanulósarokkal ösztönözzenek jobb és jobb teljesítményre. Maradt akkor a szigor.

A mai kistinik fantáziája, gazdagabb és jobban szárnyal, mint évtizedekkel ezelőtt. Köszönhető ez a sok eseménydús televíziós műsornak, a videó-játékoknak, és annak, hogy alapvetően egy felgyorsultabb világot élünk. Valamivel le kell foglalnunk gyermekünket, ha nehezebben ül le tanulni. Erre tökéletes módszer, hogy egy részlet-gazdag és vagány tanulósarkot alakítsunk ki. Segítségül hívhatjuk a webáruházunk gyerekszoba-tervező programját, esetleg személyes segítséget is kérhetünk telefonon vagy interneten a Kandy szakembereitől.

Szülői kreativitás és a gyermeki stílus ötvözése

Azonban, ha szeretnénk saját magunk találni valami klassz íróasztalt, székkel, és a hozzá tartozó szekrénnyel, esetleg textíliával akkor lehetőségünk van a Kandy oldalán egyszerűen keresgélni. Ehhez számtalan szűrőt állíthatunk be (például: ár, de lehet keresni kimondottan stílusra is, pl.: „Admirális”), vagy a keresőbe rögtön beírhatjuk, mit is szeretnénk.

Mialatt böngészünk a számtalan stílus és akció birodalmában, közben jól szórakozunk gyermekünkkel, hiszen szakemberek állítják, a kistini korszakban még jobban kell figyelnünk arra, hogy értékes időt töltsünk el gyermekünkkel. Érezze, hogy figyelünk rá. Hogy szeretettel választjuk ki számára a bútorokat, amelyeknél aztán sok kellemes időt is eltölthet, nemcsak tanulással, rendszerezéssel, titkolózással, de akár játékkal is. Nézzük meg például a Dark Metal stílusban megtervezett íróasztalt. Itt nem csak tanulhat kis lurkónk, mikor másnap dolgozatot fog írni, hanem könnyedén elrejtheti előlünk azokat a képregényeket, amelyeket még nem engednénk meg neki olvasni.

Ha játékosabb gyermekünk, biztos tetszeni fog neki egy tanulásra is és játékra is használható tanulósarok kialakítása. Meleg szívvel ajánlom a Balerina stílusban készített egyedi bútorokat, ahol a kisasszonyok nemcsak tanulni szerethetnek meg, hanem eljátszhatják a rivaldafényben élő táncos lányok életét is.

