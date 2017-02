Álom maradhat a múzeum

Csátth Attila műveiből nyílt emlékkiállítás néhány napja a Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Házában. A karikaturista, grafikus – akinek rajzaira a Hajdú-bihari Naplóból is emlékezhetnek az olvasók – két esztendővel ezelőtt hunyt el.

A tárlat megnyitóján Debreceni Tamás, a Konzervatórium Galéria irányítója ismét azt javasolta, hogy létesüljön a városban Csátth Attila-emlékház, esetleg -múzeum. Lapunknak ezt azzal magyarázta, hogy Vácott ugyan néhány éve megtekinthető egy Sajdik Ferencnek szentelt karikatúra-gyűjtemény, de arról csak kevesen tudnak, nincs országos visszhangja. – A Csátth Attila-emlékházat, vagy -múzeumot hozzá lehetne kapcsolni Debrecen Európa Kulturális Fővárosa (EKF) pályázatához. Megvalósulása esetén nemcsak azért érkezhetnének a turisták városunkba, hogy megnézzék például a Nagytemplomot, a Déri Múzeumot, az egyetemet és a Munkácsy-trilógiát, hanem azért is, hogy lássák Csátth Attila lélek­emelő rajzait – érvelt.

Kuriózumok sora

Kerékgyártó Kálmán költő, a február 17-éig látható, csaknem 200 Csátth-karikatúra tulajdonosa arról beszélt mikrofonunk előtt, hogy a karikaturistával a ’70-es évek közepétől kezdve ápoltak barátságot. Gyűjteményének egyik fele a tőle kapott rajzokból, másik fele egy szintén versírással foglalkozó barátjának pincéjéből származik. – Olyan kuriózumok vannak itt, amelyeket eddig sehol máshol nem lehetett látni. Például 1962-1963-ban a honvédségnél Csátth Attila vezette a szocialista brigádnaplót. Sokan nem tudnak róla, hogy festett és grafitceruzával is rajzolt – ismertette Kerékgyártó Kálmán. Hozzátette, ezt az anyagot egy állandó Csátth-kiállításnak szívesen felajánlaná, de ha csak egy raktárba tennék le, inkább megtartaná magának, és akár saját költségére is elvinné kiállításokra. – Ha Debrecen most nem nyit a karikaturistának teret, múzeumot, el fogják felejteni, amit nem érdemelne meg – fogalmazott Kerékgyártó Kálmán.

Szabó Katalin, a kiállításnak helyet adó Újkerti Közösségi Ház vezetője arról beszélt, hogy Csátth a debreceni kultúra meghatározó egyénisége volt. Mint mondta, a karikatúra a kultúra nagyon komoly része, hatalmas intelligenciával, kreativitással. A humor életünk nagyon fontos alkotója. – Ha múzeumot nem is, de ilyen Csátth Attila-kiállításokat a jövőben is lehetne rendezni, akár a művelődési központ helyszínein, akár a 2023-as kulturális főváros rendezvény kapcsán – jelentette ki a tárlat megnyitóján Korbeák György, a debreceni önkormányzati közgyűlés kulturális bizottságának alelnöke.

A lánya egyetért

Csátth Attila Németországban élő lánya, Csáth Márta nagyon örülne, ha létrejönne egy az édesapja munkáiból összeálló állandó kiállítás, múzeum. – Több száz, talán ezer rajzom van édesapámtól. Ha megvalósulna egy állandó kiállítás vagy múzeum, ezeket, sőt még néhány személyes tárgyat, például fényképeket is felajánlanék erre a célra – fogalmazott.

A Dériben nincsenek

Dallos-Nagy Krisztina, a Déri Múzeum sajtóreferense megkeresésünkre azt közölte, hogy gyűjteményi feladataik, gyűjtési szempontjaik közé nem tartozik karikatúrák vásárlása. Karikaturisták műveit, így Csátth-alkotásokat nem birtokolnak. Ennek ellenére jó ötletnek gondolják, hogy a városban létrejöjjön egy karikatúramúzeum. Az állandó és az időszakos kiállítások helyigénye miatt a Déri Múzeum viszont ennek csak nehezen tudna helyet biztosítani.

