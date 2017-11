Álmosdi polgármester-választás januárban

A polgármester-választást azért kell megtartani, mert a bíróság jogerősen felmentette a tisztségéből a falu előző vezetőjét.

Medve Erzsébet jegyző érdeklődésünkre elmondta: a választást megelőző felkészülési, jelöltállítási időszakban 2017. december 25-ig kell beérkezniük az ajánlóíveknek. Ezután sorsolják ki, hogy a hivatalos jelöltek milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapokon. A névjegyzéket a jövő év január 26-án véglegesítik, s akkor nyomtatják ki a szavazólapokat is. A legutóbbi alkalmon megközelítőleg ezeregyszázan voltak jogosultak választani Álmosdon.

Kérdésünkre Medve Erzsébet azt is közölte, hogy a településnek ugyan már mintegy másfél éve nincs polgármestere, ám ez a falu működésére nincsen kedvezőtlen hatással. Zajlanak a pályázataik is, és ezek eredményeként tudnak új óvodát is építeni.

HBN

