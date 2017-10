Álmában érte a halál a 4-es elkerülőn történt tragédia áldozatait

Mint arról korábban beszámoltunk, október 3-án éjjel frontális karambol történt a 4-es elkerülőn, amely során két család élete omlott össze egyetlen pillanat alatt. A balesetben elhunyt a kék Seat fiatal sofőrje, Attila, valamint édesanyja és 23 éves barátnője, Gina is.

A Blikknek sikerült utolérni a lány édesanyját, aki elmondta, egyetlen vigaszát az jelenti, hogy gyermeke valószínűleg semmiféle fájdalmat nem érzett, mielőtt elhunyt:

Álmában érte a halál a kislányomat. A túlélők azt mondták, ő és a nászasszony is aludt az autóban az ütközéskor.”

Hozzátette, nagyon fél a temetéstől, de tudja, erősnek kell lennie, hogy méltón kísérhesse lányát utolsó útjára.

A mi családunkban mindenki hívő keresztény, a nehéz pillanatokban most is mellettünk állt a közösség, több gyülekezet is a segítségünkre sietett.”