Állatkertek éjszakája – Tizenkét állatbemutató-hely készül programokkal

Még a tanév kezdete előtt szeretnének kedveskedni a magyarországi állatkertek a családoknak, akiket idén hetedik alkalommal várnak látványetetésekkel, különleges állatok simogatójával és az állatkertek máskor nem látható titkaival.

A programban idén is budakeszi, budapesti, debreceni, győri, jászberényi, kecskeméti, miskolci, pécsi, poroszlói, szegedi és a veresegyházi állat-bemutatóhelyek vesznek részt, a két budapesti helyszínre és a Budakeszi Vadasparkba idén is lehet kombinált jegyet váltani.

A fővárosi állatkert éjfélig tart nyitva, ebben az időben a kert különböző pontjain 23 helyszínen zajlanak programok. Lesz többek között esti fókashow, elefánttorna, találkozás a cukormókusokkal és a szakállas agámával, alkonyati látogatás a lepkekertben, de meg lehet nézni a “jégbe zárt vadállatokat”, a lángidomárokat és a fényvarázslatot is. A Holnemvolt Vár idén első alkalommal kapcsolódik be a sorozatba, ott ajándék zsetonokkal is készülnek az érkezőknek.

A budapesti Tropicariumban kőhalak, aligátorok, kígyók, ráják és murénák etetését nézhetik meg a látogatók, a Budakeszi Vadasparkban pedig szakvezetésekkel, állatbemutatókkal és vadállatok látványetetéseivel készülnek.

A debreceni Nagyerdei Kultúrparkban különböző rovarokat virágokat és a majomkenyeret lehet megkóstolni, a kisvasút pedig egész éjjel közlekedik, ahogyan a Vidámpark játékai is üzemelni fognak.

A győri Xantus János Állatkertben a jaguárokat, tigriseket, medvéket és oroszlánokat etetik meg a közönség szeme láttára, de “nem szeretem” állatok bemutatójával is készülnek.

A Kecskeméti Vadaskertet fáklyákkal világítják ki az estére, szakvezetések lesznek a majmoknál, a rókáknál, az oroszlánoknál, de a növényevő állatok etetését is meg lehet majd tekinteni a hüllőshow és a madárbemutatók mellett. Este a kertben a Csörömpölők Együttes is koncertet ad.

Miskolcon a természetes élővilágot szeretnék közelebb vinni a közönséghez, ezért a hagyományos esti programok mellett a Bükki Nemzeti Park és a Magyar Madártani Egyesület munkatársainak közreműködésével a szomszédos Bükk-hegység rovarvilágával, rovarevő faunájával és éjjeli ragadozó madaraival is megismerkedhetnek a látogatók.

Pécsen lesz csillagászai program és madarász túra is, de tűzzsonglőr-bemutatóval, bátorságpróbával, kincskereséssel, gyerekszínházi előadással, klasszikus zenei koncerttel és családi kézműves foglalkozásokkal is várják az érdeklődőket.

A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban az akváriumok világát ismerhetik meg az érdeklődők a “holdfénytúrán”, de lesz kishajós kirándulás, a gyakorlott búvároknak pedig idén is lesz lehetőségük akváriumi merülésre.

A veresegyházi medveotthonban családi ügyességi versenyekkel, valamint “farkasordítással, hollókárogással és medvevicsorgással” várják a zseblámpával érkező bátor látogatókat.

