„Állati” klippremierrel indít az ország legnagyobb gólyatábora Debrecenben

Az ország legnagyobb egyetemi gólyatáborában – a 14 karra érkező – több ezer hallgató vesz részt a speciálisan erre a feladatra felkészített csapatvezetők, instruktorok irányításával. A cél, hogy a gólyák minden hasznos információt megkapjanak a rájuk váró egyetemi mindennapok kapcsán, és könnyen megtalálják a helyüket az intézmény 40 ezres közösségében.

Idén is yoUDay

A Debreceni Egyetem idén ősszel is megrendezi az országban egyedülálló tanévnyitó stadionshow-ját. A yoUDay fantázianevű program (UD-University of Debrecen) megihlette az Animal Cannibals duóját. A Debrecenben készült videoklipet kedden 16 órakor mutatják be, így a gólyatábor kezdete egyben a szeptember 26-ai esemény beharangozója is lesz.

– Debreceni Egyetem –

Újabb részvételi rekordot dönt meg az ország legnagyobb gólyatábora! Debrecen - A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata 12. alkalommal rendezi meg nagy közös gólyatáborát az Egyetem téri campuson. Az országban minden tekintetben egyedülálló tábor programját a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Debreceni Egyetem vezetése sajtótájékoztatón ismerteti.... Tovább a cikkhez

