Állati jó esztendőt zárt a Debreceni Állatkert

Minden tekintetben sikeres év áll a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. háta mögött, a Debreceni Állatkertre és Vidámparkra ugyanis 130 ezer látogató volt kíváncsi 2017-ben. Nem véletlenül nőtt érdemben az érdeklődés az állatkert iránt; az elmúlt évben sorra jelentették be ugyanis az újabb állatfajok érkezését és születését. Áprilisban megszületett Debrecen első szibériai kistigrise, Dáriusz, majd augusztusban az anyatigris újabb két kölyöknek adott életet. Velük 300 egyedre bővült az európai szibériaitigris-állomány, melyből a Debreceni Állatkert immáron öt tigrissel segíti az Európai Fajmegmentő Programot (EAZA EEP). November végén a zsiráfcsalád is gyarapodott, 450 napnyi vemhesség után ugyanis megszületett a Jabari névre keresztelt zsiráfbika.

– Igyekeztünk a gyűjteményt megújítani olyan „zászlóshajó”-fajokkal is, melyek kiemelt látogatói érdeklődésre tarthatnak számot, s természetvédelmi szempontból is jelentős értékűek. Jelenleg az állatkertben 162 faj csaknem 900 egyedét csodálhatják meg a hozzánk betérők, akiknek egyre több programot kínálunk – mondta Nagy Gergely Sándor, a Nagy­erdei Kultúrpark Kft. ügyvezetője, kitérve a napokban tartó rendezvényre, az állatok karácsonyára is.

© Fotó: Matey István

Minden dolgozó érdeme az elért siker

– A Debreceni Állatkert sikeréhez hozzátartozik az a megfeszített munka, melyet a kollégáink tanúsítanak az év minden napján. Az állatkert ugyanis egész évben nyitva van, a vidámpark pedig szezonálisan, mintegy 180 napon át várja egyedüli ilyen attrakcióként az országban és a régióban a vendégeket – fogalmazott Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark Kft. ügyvezetője, hozzátéve, külön örömteli, hogy 2017-ben a vidámpark is új élményelemmel gazdagodott: egy Szafari-vonattal, mely hamar sokak kedvencévé vált.

Magyarország első vidéki állatkertje igazi ritkaságokkal gyarapodott, csak decemberben három földrész képviseletében öt faj érkezését jelentették be.

Jelentős fegyvertény, hogy hazánk és Európa számos állatkertje közül először a Debreceni Állatkert mint alapítótag vesz részt – hosszú idő után újra – egy fajmentő program kialakításában, jelen esetben a Fülöp-szigetekről származó leopárdmacskák védelme érdekében. Mindez jól jellemzi a jövőbeli törekvéseinket.”

Ebben a hónapban azonban nemcsak leopárdmacskák érkeztek, hanem vörösbivalyok, kacagójancsik, tüskésnyakú íbiszek és arapapagáj is, utóbbi egyenesen a brnói állatkertből.

A Nagyerdő fái alatt több szerelem is szövődött már az elmúlt időszakban az állatok körében. A Szilveszter és Emma frigyéből született zsiráf, Jabari, november 22-én látta meg a napvilágot. A még néha bukdácsoló és szökdelő kicsi zsiráf rögtön belopta magát a látogatók szívébe. Esetlensége egyben bájossága is, melyet nap mint nap megcsodálnak az állatkertbe érkezők. Jabari születésével 156 egyedre nőtt az európai recészsiráf-állomány, mely hazánkban csak a cívisvárosban látható; Debrecenben Európai Fajmentő Program keretében 2006 óta élnek a Nagyerdőn.

© Fotó: Matey István

Jól vannak a kicsik

Az év vége is tartogatott az érdeklődőknek meglepetéseket, decemberben zászlósfarkú kolobusz majom és pápaszemes pingvin is született. A kis jövevények egészségesek, és szerencsére az étvágyuk is rendben van. Egyelőre anyjuk féltve őrzi őket, ám a nagyközönség előtt így sem maradnak rejtve.

Jubileumi év és jövőbeli tervek

Nagy Gergely Sándor arról is beszélt, hogy reményeik szerint a jövőben jelentős összegekből fejlődhet majd az állatkert és a vidámpark is. – A kiemelt turisztikai fejlesztési térség 2017–2030 időszakában 8,41 milliárd forint állami támogatásban részesül intézményünk. Ezenfelül még a vidéki állatkertek kormányzati támogatásában is bízunk, hiszen egyedül Debrecen nem kapott eddig sem uniós, sem állami forrást a fejlesztései megvalósításához.

Kiemelte, hogy ünnepi esztendő elé néz az állatkert, hiszen az 1958-as alapítású intézmény 2018-ban 60 éves lesz. A jubileumi évfordulót igyekeznek méltó módon megünnepelni; számos meglepetéssel (például a volt napközis tábor területét birtokba véve, vadasparki bemutató megvalósításával) készülnek a látogatók számára.

HBN–VK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA