Állást is kaphatnak az informatikus hallgatók

– Az Informatikai Szakmai Napok program páratlan lehetőséget jelent a hallgatóknak, hiszen egy helyszínen, rövid időn belül 25 informatikai vállalkozás képviselőivel léphetnek kapcsolatba, tehetnek fel kérdéseket a cégek profiljáról, a munka jellegéről, az elvárt szaktudásról – hangsúlyozta köszöntőjében Mihálydeák Tamás.

Az Informatikai Kar dékánja hozzátette: a vállalatok az informatikusok legjobbjaira, a felső 10 százalékra vadásznak, ugyanakkor a kar hallgatóinak 100 százaléka benne van abban a 10 százalékban.

A szakmai napok idei programjáról szólva Mihálydeák Tamás elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektetnek egy aktuális témára, a májustól életbe lépő új uniós adatvédelmi szabályozásra, a GDPR-ra.

– Ez a változás jelentős hatással van az informatikai adatbiztonságra, hiszen ezen a területen nagyon fontos, hogy csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek és kizárólag azokhoz az adatokhoz férjenek hozzá, amelyhez feltétlenül szükséges. Ez a témakör már az alapképzéseinkben megjelenik, illetve Pethő Attila akadémikus vezetésével egy nemzetközi szinten is elismert kriptográfiai kutatócsoport működik a karon – tájékoztatott a dékán.

Az idei rendezvény előadói között a legnagyobb nemzetközi informatikai cégektől a helyi KKV-kig, a szoftverfejlesztéstől a tesztelésen át az adatelemzésig az informatika szinten minden szektorából vannak képviselők: Oracle, Morgan Stanley, NI, BT, IT Services, Innonic Group, Epam, Nebu, Neuron, Dataexpert, BitNinja. Az informatika gyakorlati alkalmazásával, és az új technológiákkal kapcsolatos előadások mellett a DETEP-es hallgatók is bemutatják kutatási témáikat, a cégek pedig állásokat, gyakornoki programokat is kínálnak a hallgatóknak, akik próbainterjúkon bizonyíthatják képességeiket.

Az Informatikai Szakmai Napok csütörtöki megnyitóján hirdették ki a kar Új Évezred Informatika Fejlesztési Alapítvány Arató Mátyás ösztöndíjának nyerteseit. Ebben a szemeszterben Bagossy Attila és Tóth Róbert hallgatók tudományos eredményeit díjazta az egyszeri, százezer forintos ösztöndíjjal az alapítvány kuratóriuma.

A 18. Informatikai Szakmai Napok részletes programja a rendezvény honlapján érhető el.

– Debreceni Egyetem –

