Állásbörze, ami összeköt

A szakmai konferenciával egybekötött álláskereső esemény ígéretesnek ígérkezik az érdeklődő munkakeresők és a munkaadók-munkaközvetítők számára egyaránt. Remek alkalmat kínál a résztvevő cégek számára a bemutatkozásra, valamint a munkakeresőkkel-munkavállalókkal való személyes találkozásra és a kölcsönös igényfelmérésre. A Pannon Work Zrt. személyzeti-szolgáltató cég is ott lesz a kiállítók között. A cég kelet-magyarországi régióvezetője, Farkas Tünde kiemelte, egyrészt az álláskeresőket szeretnék megszólítani, hiszen személyzeti szolgáltatóként, országos hálózatuknak köszönhetően számos munkalehetőséget tudnak biztosítani az emberek számára mind belföldön, mind külföldön, másrészt a szakmai konferencia is rendkívül érdekesnek ígérkezik, cégük jogásza, dr. Pintér W. Andrea fog előadást tartani az európai adatvédelemről.

– A tapasztalat azt mutatja, hogy számos jelentkező van az állásbörzéken, akik munkalehetőség után érdeklődnek: a betanított munkától kezdve a magasabb iskolai végzettséget igénylő pozíciókig, szinte minden terület iránt. Ezeken a rendezvényeken közelebb kerülhetünk a munkát kereső jelöltekhez, gyakrabban keresik fel ezt követően irodáinkat is a lehetőségek után érdeklődve. Nem beszélve arról, hogy a Napló rendezése is garancia a színvonalhoz – összegzett Farkas Tünde.

Közelebb egymáshoz

A Pannon Work Zrt. profilja a munkaerő kölcsönzése és közvetítése, amelyet mind Magyarországon belül, mind azon kívülre, sőt kívülről is végeznek. Országszerte jelen vannak a munkaerőpiacon, 16 hazai irodával rendelkeznek, de határainkon túl is van három kirendeltségük: Szlovákiában, Szerbiában és Bécsben is egy-egy iroda.

HBN

