Állásbörze, ahol bármi megtörténhet

A Napló Állásbörze hagyományteremtő kezdeményezés egyedülálló lehetőséget biztosít HR szolgáltatók, multinacionális cégek, kisebb és nagyobb vállalkozások, oktatási intézmények számára, hogy közvetlenül mutatkozzanak be a pályaválasztó fiataloknak, szakmát keresőknek, potenciális munkavállalóknak.

Egy helyen, egy időben

Megyénk munkaerőpiaci seregszemléjén a pályát és szakmát választó fiatalok, aktív álláskeresők egy helyen és időben találkozhatnak a munkaadókkal, valamint az oktatással és képzésekkel foglalkozó intézmények képviselőivel. Több, mint 100 állás közül válogathatnak a látogatók! Kihasználva földrajzi adottságainkat, a saját nyomtatott és internetes felületeinket, regionális, sőt határon túli érdeklődésre is számítunk, illetve mi magunk is több megyében népszerűsítjük a rendezvényt.

A kiállítás mellett szakmai konferencián is hasznos információkhoz juttatjuk az érdeklődőket. Egyik felkért előadónk, a Pannon Work Zrt. Hr-szolgáltató cég képviseletében érkező dr. Pintér W. Andrea ügyvéd, munkajogi és családjogi szakjogász témája az európai általános adatvédelmi rendelet lesz, amelynek célja, hogy a természetes személyek számára nagyobb fokú rendelkezést biztosítson személyes adataik felett. Ennek érdekében új kötelezettségeket ró azokra a szervezetekre, amelyek adatokat gyűjtenek, kezelnek vagy elemeznek – akkor is, ha a szervezet az EU-n kívül működik. Az ügyvédnő előadása a 2018. május 25-én hatályba lépő rendelet főbb szabályait ismerteti az adatvédelem alapfogalmainak tisztázása, és az adatkezelési folyamatok áttekintése mellett. Az esemény moderátora segítségével lehetővé tesszük, hogy a kiállítók egy-egy rövid bemutatkozási lehetőséget kapjanak akár a színpadon, akár villáminterjúk által.

Egyedi lehetőségek

A Szerip Kft. is egyike lesz a kiállítóknak, a cég 25 éve van jelen az építőipari kivitelezés, tervezés és speciális szaképítés terén, ezen belül kiemelve az épületgépészetet mint szakterületet.

Kálmán Tamás ügyvezető szerint a kiállítás kiváló alkalom, hogy cégük bemutassa, a szakmai továbblépésen és a piacképes bérezésen túl milyen egyedi lehetőségeket tudnak biztosítani leendő munkavállalóik számára.

Megrendelőink rendületlen bizalma és a kedvező gazdasági háttér lehetőséget ad arra, hogy hosszú távú, kiszámítható megélhetést tudunk lehetővé tenni azon munkavállalók részére, akik elkötelezettséget éreznek arra, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a közös értékteremtéshez”

– emelte ki.

Még nyerni is lehet

A nap folyamán a helyben regisztrált látogatók között értékes nyereményeket sorsolunk ki. A középiskolásoknak is érdemes ellátogatni a rendezvényre, mert a legnagyobb diáklétszámmal kiérkező osztály vagy intézmény bemutatkozási lehetőséget kap a Naplóban. Még nem találta meg az álommunkát? Nehezen boldogul a számtalan nyitott pozíció szűrésével? Érdeklik a legfrissebb releváns karrierlehetőségek? Akkor itt az ideje, hogy bejelölje a naptárában április 20-át! A Hajdú-bihari Napló Állásbörzéjén bármi megtörténhet, az is lehet, hogy összehozza az esemény önt egy ideális munkával és egy remek főnökkel! Még várjuk a kiállítókat is, akik sok-sok motivált munkavállalóra számíthatnak!

Időpont: április 20. Helyszín: Debrecen, Nagyerdei Hall. Program: 9 óra: kapunyitás, 10 óra: ünnepi megnyitó, 1030-12: szakmai konferencia, 14 óra: sorsolás, 18 óra: a rendezvény zárása.

Magazin is

A kiállítással egy időben jelentetik meg 100 ezer példányban az Állásbörze magazint, melyben a standot vásárló partnereknek hirdetési felületet biztosítanank. A Napló-előfizetőkön túl Debrecenben minden háztartásba ingyen eljuttatják.

