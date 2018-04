Állásbörze a Naplóval – Összehoztuk a munkavállalókat a munkáltatókkal

Már a megnyitó előtt is számtalan érdeklődő mérte fel a Hajdú-bihari Napló állásbörzéjének a kínálatát. A vállalatok mellett oktatási intézmények is bemutatkoztak, így az elérhető munkahelyek mellett a különféle szakképzésekről is információt kaphattak a résztvevők. A bátrabbak külön helyiségben próbainterjúkon is részt vehettek, illetve nyugodtabb körülmények között beszélgethettek potenciális munkaadójukkal.



Fotók: Kovács Péter



A fejlődés fontos szempont

A rendezvényen folyamatosan villáminterjúkat is hallhattak, láthattak a jelenlévők. Ekkor a cégek képviselői elmondhatták, kiket keresnek, és miért éri meg hozzájuk jelentkezni, valamint megoszthatták a tapasztalataikat arról, mi a helyzet jelenleg a munkaerőpiacon.

Csiszár Orsolya, az IT Services HR-ese elmondta, a négy telephelyükön lassan csaknem 5 ezer ember dolgozik, és folyamatos fejlődésben vannak. Kifejtette, számukra fontos az, hogy az alkalmazottaik is fejlődni tudjanak, mivel erre nagy igény van a munkavállalók részéről. Emellett a gyakornokokat is szívesen látják, akikre hosszú távon is számítanak. Nemcsak folyamatos képzéseket nyújtanak, hanem baráti légkört is. Hozzátette, akkor sincs baj, ha valaki nem jártas az informatikában, hiszen úgy is szép eredményt érhetnek el az emberek, ha idegen nyelven beszélnek.

Kell a fizikai munkaerő

– Élelmiszer-nagykereskedéssel foglalkozunk, és azért vagyunk itt, mert nagyon sok munkavállalóra van szükségünk, hiszen az utóbbi időben sokat fejlődtünk. A munkaerőpiaci problémákat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy hiány van a fizikai munkásokból. Ezzel számtalan cég küzd, éppen ezért meglepő volt számunkra, hogy a nap folyamán számtalan érdeklődő volt, aki szellemi munka helyett fizikai munkát keresett magának – jegyezte meg Győri Nikolett, a Baromfiudvar 2002 Kft. személyzeti és pályaválasztási szakembere.

Ám nemcsak az élelmiszeriparban, hanem az építőiparban is szükség van arra, hogy minél képzettebb szakemberek dolgozzanak. Bodnár Zoltánné, a Szerip Kft. gazdasági vezetője kifejtette, vállalatuk szerencsére olyan helyzetben van, hogy az alkalmazottak létszámát akár a duplájára bővíthetik. Hozzátette, nem csupán munkát tudnak adni, hanem az átképzésben is segítséget nyújtanak.

A szakképzés érték

A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma az Alföldi Tej Kft.-vel közös standdal vett részt a rendezvényen. Ezzel azt akarták megmutatni, hogy a náluk megszerzett képesítés az ipar számára is értéket képvisel. Fekete István, az oktatási intézmény munkaközösség vezetője elmondta, a diákok részéről nagy az érdeklődés az iskola iránt, sok olyan diákjuk van, akinek a szülei, vagy már a nagyszülei is ott tanultak. Mind mezőgazdasági, mind az élelmiszeripari ágazatuk nagy népszerűségnek örvend, és szívesen iratkoznak be hozzájuk a diákok. Megjegyezte, előny számukra az is, hogy az oktatás folyamán a Debreceni Egyetem infrastruktúráját használhatják.



Fotók: Matey István

– Egy ország erejét az adja, ha megfelelő tudású szakemberekkel bír. Egyre több vállalat jelenik meg, akik keresik a képzett munkaerőt, így fontosnak tartom, hogy ne csak felsőfokon, hanem középfokon is megerősödjön a szakképzés. A cégek is azokat a visszajelzéseket adják, hogy szükség van rá – fejtette ki.

Jenei Péter, az Alföldi Tej Kft. üzemvezetője hangsúlyozta, két okból vettek részt az eseményen. Az egyik az, hogy szeretnék, ha a városból minél többen megismernék őket, a másik pedig az, hogy már elkezdték toborozni a munkaerőt a júliusban induló sajtüzemükbe.

A nagy érdeklődésre tekintettel a Napló szeptember 28-án újra megszervezi az állásbörzét, amelynek ismét a Nagyerdei Hall ad otthont.

HBN-BR

A megbecsülés a kulcs

– Az állásbörzéken általában három csoport szokott részt venni: a diplomások és a szakmunkások köre, valamint a szakképesítés nélküli emberek. A két utóbbi kategóriában azért nehéz a felvétel, mert ezek a munkavállalók félnek attól, hogy megjelenjenek egy ilyen állásbörzén. Pedig a munkavállalástól nem félni kell, hanem élni kell vele. Sokszor azonban nincs meg bennük a kellő „bátorság” ahhoz, hogy megszólítsák ezeket a cégeket, és jelentkezzenek. Éppen emiatt nálunk már az a bevett szokás, hogy formális állásinterjú helyett csak rövid elbeszélgetés van. Emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy az embereinknek jó körülményeket és a pozíciójuknak megfelelő béreket biztosítsunk. Ez számukra már pozitív visszajelzés, amelyet meg is hálálnak azzal, hogy sokáig erősítik a csapatunkat – hangsúlyozta Bodnár Zoltánné.

