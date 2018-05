Államtitkári, bizottsági helyek a T. Házban

Sorra vettük a hat, egyéni választókerületből a parlamentbe jutott, illetve két, országos listáról bejutott, de megyénkhez kötődő országgyűlési képviselő bizottsági tagságait.

Eszerint az említettek közül az egyetlen nem fideszes képviselő, az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó (országos listáról került a parlamentbe) a törvényalkotási és vállalkozásfejlesztési bizottságnak is tagja május 8-a óta. Halász János (szintén listáról került be) a nemzetbiztonsági bizottság tagja. A megye 5-ös választókerületében mandátumot nyert Bodó Sándor amellett, hogy a foglalkoztatási politikáért felelős államtitkár lett, a költségvetési bizottságnak is tagja.

Igazságügyi és mentelmi

Dr. Pósán László (2-es vk.) a kulturális bizottság elnöke, dr. Vitányi István (4-es vk.) az igazságügyi bizottság alelnöke és a mentelmi bizottság tagja, dr. Tiba István (6-os vk.) pedig a vállalkozásfejlesztési bizottság tagja.

Nem jelöl bizottsági tisztséget az országgyűlés honlapja Tasó László (3-s vk.), illetve Kósa Lajos (1-es vk.) neve mellett.

