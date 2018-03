Állami kezelésbe kerül néhány kerékpárutunk

Igennel szavazott a debreceni képviselő-testület a csütörtöki ülésén arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe adja a főutakkal párhuzamos, lakott területen kívüli kerékpárútjait. Minderre egy kormányrendelet ad alapot, és az elhangzott indoklás szerint azért szükséges, mert így az autóutakkal együtt lehet a bicikliutaknál is karbantartást, fűnyírást, hóeltakarítást végezni. A fenntartás tehát az állam költsége lesz, míg a tulajdonjog Debrecennél marad – a városvezetők ugyanakkor ígéretet tettek arra, hogy továbbra is figyelik az érintett utak állapotát. Döntött a testület arról, hogy a Csokonai Színház igazgatói munkakörének betöltése kapcsán az emberi erőforrás miniszterhez fordul, felmentést kérve az előírt szakirányú felsőfokú végzettség követelménye alól Gemza Péter részére.

A változás nem érinti a tulajdonjogot, így nem fog elszámolási problémát okozni”

– hangsúlyozta Szűcs László, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának vezetője annak kapcsán, hogy a Józsára, Mikepércsre, Hajdúsámsonba vezető, illetve „Déli” és „Keleti” megjelölésű bicikliutak lakott területen kívüli szakaszai a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe kerülnek. A csütörtöki közgyűlésen Madarasi István (MSZP) kérdésére válaszolta ezt, aki arra emlékeztetett, hogy az útépítésben eu-s források is szerepeltek. Kőszeghy Csanád Ábel (Jobbik) azon aggodalmának adott hangot, hogy gazdátlanná válhatnak az érintett útszakaszok, s ha leromlanak, majd nem tud segíteni rajtuk az önkormányzat. Papp László polgármester emlékeztetett rá, hogy jelentős útjavítási, illetve csomópont-átépítési programok történtek az elmúlt időszakban Debrecenben a város és az állami közútkezelő együttműködésében. Úgy véli, a közös munka megmarad, illetve szükség esetén az önkormányzat be tud avatkozni. Elhangzott még, hogy továbbra is szemmel tartja Debrecen az érintett utak állapotát, és az ezzel kapcsolatos jelzéseket is fogadja, s továbbítja a közútkezelőnek.

Fotó: Matey István

Ágoston Tibor (független) egy, a Balmazújvárosi út mentén tervezett lakóterület építése kapcsán azt észrevételezte, hogy egyetlen út szolgál ki- és behajtásra (a Balmazújvárosi út felé), ami nehézséget okozhat például balesetnél. A főépítész elmondta, az út 12,5 méter széles, baj esetén forgalomtechnikai eszközökkel oldják meg a kihajtást.

A polgármester jogosnak nevezte a felvetést, úgy véli valóban szerencsés lenne, ha északi irányba is lenne megközelítés, de a Liget lakóparkban élők korábban tiltakoztak az ellen, hogy átmenő forgalom legyen náluk, így a tervezett lakóterületről egyelőre nem nyitnak másik kijáratot.

Vita bontakozott ki a Pósa Utcai Óvoda vezetőjének bérpótléka kapcsán. Az intézményben nagy arányú a hátrányos helyzetű gyerekek száma, gyakran nehéz körülmények között folyik a munka, ezt kívánta honorálni a testület az igazgatónő pótlékával, mely a törvény szerint alapilletményének 10-30 százaléka lehet, s melyet az önkormányzati előterjesztés 10 százalékban határozott meg. Amellett, hogy valamennyi felszólaló elismerte az érintett személy munkáját, Madarasi István (MSZP) azt kérdezte, mi alapján 10 százalék, Korcsog György (DK) és Ágoston Tibor azt javasolta, inkább a középértékben, 20 százalékban határozza meg a testület az összeget.

Fotó: Matey István

A városvezetők részéről elhangzott, hogy a költségvetés ennyit enged meg, illetve minden hasonló esetben a minimumösszegben állapítják meg a pótlékot. Papp László polgármester hangsúlyozta: rendszerszinten kell gondolkodni, nem lehet kivételeket tenni; Szabó Gyula, az oktatási, ifjúsági és sportbizottság elnöke pedig megjegyezte: ha egy pótlékot emelünk, az ütközik a többivel, „lavinát indíthatna el”. Végül 10 százalékot szavazott meg a testület.

HBN

Elismerés a sportcentrumnak és diákjának Debrecen - A Debreceni Sportcentrum–Debreceni Sportiskola 2017 legjobb hazai sportiskolája lett, maga mögé utasítva a miskolci és a szolnoki intézményt. Az elismerést kedden adták át Budapesten, és a március 29-ei önkormányzati közgyűlésen a debreceni képviselők is gratuláltak Becsky Andrásnak, a... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA