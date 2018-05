„Alföldi gyerekek” főtéri örömzenéje

Mintegy száz fellépőt vár a Rocksuli Debrecen és a Hírek360.hu stábja vasárnap délután a Kossuth térre. A Debreceni Pulykanapok május 6-i programfolyamában ugyanis 14 órától egy eddig még nem látott produkciót adnak elő a cívisvárosi Rocksuli növendékei, valamint a zenéhez más módon is kötődő helyi fiatalok.

A tervek szerint 8 dobos teljes felszereléssel adja majd a ritmust, az egyik közülük pedig a debreceniek egyik nagy kedvence, Dombi Tibi lesz. Őket mintegy 30 gitáros és 60–70 énekes egészíti ki, akik már biztosan regisztráltak a rendezvényre. Ez a csaknem százfős rendkívüli együttes közösen adja elő a Tankcsapda méltán híres Alföldi gyerek című slágerét, természetesen az együttes tagjainak jóváhagyásával. Az érdeklődés azonban még a vártnál is nagyobb, eddig megközelítőleg 700-an jelezték már részvételüket az eseményen, amelyen a szervezők és a résztvevők is örömmel veszik, ha a közönség bekapcsolódik a debreceni rockegyüttes ismert dalának eljátszásába, eléneklésébe.

A Hírek360 csapata természetesen megörökíti az eseményt, hogy azok is az élmény részesévé válhassanak, akik vasárnap 14 órától nem tudnak részt venni a Kossuth téri programokon, így érdemes lesz ezért is ellátogatni a hirek360.hu oldalra.

HBN

Aki regisztrált, nyerhet

Azok között az ifjú zenészek között, akik előzetesen regisztráltak a főtéri örömzenélésre, a Rocksulinál a Hírek360.hu felajánlásából a Campus Fesztiválra szóló napijegyeket sorsolnak ki majd a szervezők az előadás után. A 360 fokos videókat készítő helyi hírportál emellett a Rocksuli fáradhatatlan rendezői, szervezői segítségét meghálálva két rászoruló fiatal Rocksulis tanulmányait is támogatja fél évig.

Az országban és a megyében is az első

Mint arról már beszámoltunk, egyedülálló vállalkozásba kezdett 2017-ben a Hajdú-bihari Naplót is kiadó Inform Média Lapkiadó Kft.: Magyarországon elsőként hozott létre a cég 360 fokos videókat készítő helyi hírportált, a Hírek360.hu-t. A tavaly szeptember óta mintegy 400 különböző témájú 360 fokos videót forgató Hírek360 csapata számára az egyik biztos bázis Debrecen, ezért is tartották fontosnak, hogy a Debreceni Pulykanapok méltán népszerű rendezvényén egy különleges produkció létrejöttének támogatásával azoknak is bemutatkozzanak, akik eddig esetleg nem hallottak róluk vagy a hirek360.hu-ról.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA