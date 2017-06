Alekszejev Tamara magát is meglepte a vk-döntőben

A 28 éves sportoló hétfőn az M4 Sport Sportreggeli című műsorában beszélt arról, hogy az év világkupa-viadalain fokozatosan javult a teljesítménye: Los Angelesben 33., Kairóban 18., míg Kecskeméten már a kilencedik lett. Ugyanakkor a pozitív tendencia ellenére sem gondolta, hogy dobogóra állhat majd Vilniusban, előzetesen az volt a célja, hogy az első 15-ben végezzen.

A litvániai finálé első helyét a kiemelkedő vívásával alapozta meg, mivel 35 ellenfeléből 28-at legyőzött. A csütörtökön lebonyolított nyitószám után az úszásban elért 18. idő ellenére két szám után is vezetett, a hibátlan lovaglással pedig kifejezetten tekintélyesnek számító, 23 másodperces előnnyel kezdhette meg a kombinált számot. Mint mondta, a lövészetes futás előtt egyáltalán nem törődött azzal, hogy a nagy favoritok közül ki mekkora hátránnyal indul majd mögötte, csak magával foglalkozott, s ez kifizetődött.

“Az utolsó 400 méteren tudatosult bennem, hogy ezt a versenyt meg fogom nyerni, és senki sem veheti elé tőlem az első helyet” – mondta Alekszejev.

Az öttusázóknak a vk-döntő után nincs sok idejük a pihenésre, mivel kevesebb mint egy hónap múlva már Európa-bajnokságot rendeznek, majd augusztus végén kerül sor a világbajnokságra Kairóban.

“A vb-re lesz kiélezve a forma, az Európa-bajnokság előtt pedig még elmegyünk majd egy hétre Párizsba edzőtáborozni. Az Eb előtt megpróbálunk mindent úgy csinálni, mint most a vk-döntő előtt. Ha most bejött, miért ne jönne be akkor is?” – vetette fel a székesfehérvári öttusázó, aki az Európa-bajnokságon szeretne az első hatban végezni.

– MTI –

